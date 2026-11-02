Россия без россиян – вполне реальный сценарий: интервью Цимбалюка про панику в Кремле, удары по НПЗ и теракты в Москве

Журналист и блогер Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последние события, связанные с эвакуацией украинцев из оккупированных Олешек, а также роль Мелании Трамп в этом процессе. Он также оценил поведение Сергея Лаврова на саммите G20 и последствия ударов по российским НПЗ и аэропортам.

Россия пытается использовать эвакуацию украинцев из оккупированных Олешек в своих интересах, а разговоры о возможном перемирии в Херсонской области вызывают немало вопросов. Между тем поведение Сергея Лаврова на саммите G20, удары по российским НПЗ и тревожные настроения в Москве показывают, что ситуация для Кремля становится все более сложной.

Журналист и блогер Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервьюдля 24 Канала объяснил, какую роль в эвакуации может сыграть Мелания Трамп, что на самом деле хотят США от переговоров и почему в случае ослабления России территориальные претензии к ней может выдвинуть даже Китай.

Эвакуация из Олешек и роль Мелании Трамп

Роман, эвакуация из Олешек все-таки состоялась. Я даже удивлена, что россияне так долго соблюдали перемирие. В информационном плане они, кажется, тоже провалились. В Украину отправились 15 автобусов, еще четыре, вероятно, пустые, – в Россию. Зато россияне привезли около 50 журналистов-пропагандистов, но подать все так, как планировали, не удалось.

Насколько серьезен этот провал России и почему она все-таки пошла на уступки Трампу? Я так понимаю, для него это была пиар-акция?

Давай все-таки напомним, что инициатива по эвакуации украинцев из оккупированной части Украины принадлежит украинскому правительству, президенту и украинскому государству. Это принципиально важно подчеркнуть, ведь все остальные, в частности Папа Римский и даже Мелания Трамп, в данном случае являются лишь посредниками.

В любом случае, как бы странно это ни звучало, если Мелания получит за эту акцию Нобелевскую премию мира, есть риск, что ее муж, то есть Дональд Трамп, выгонит ее из дома. По крайней мере, в этой ситуации она заслужила такую награду больше.

Хотя я не знаю, какова была ее личная роль в организации эвакуации, или просто использовали ее имя. Но я считаю эту историю абсолютно успешной.

Понятно, что россияне преследовали свои собственные цели. Хотели показать, что могут не стрелять, и таким образом подмигнуть Дональду Трампу: мол, мы тоже готовы идти навстречу. Но я не уверен, что нам нужно соревноваться по количеству автобусов.

Понятно, что люди с оккупированной территории Украины хотят вернуться под украинский флаг. Но когда начинается дискуссия о том, сколько автобусов уехало в Украину, сколько – в Россию, а сколько людей вернулось через Беларусь, мы рискуем сместить акценты.

Я имею в виду, что в такой дискуссии мы как бы пытаемся доказать, что население Олешек имеет проукраинские настроения, что это оккупированная территория. Но сколько бы другие ни называли Путина гуманистом, ужасная, бесчеловечная и аморальная история, связанная с массовыми убийствами, возникла исключительно...

Украина встретила эвакуированных из Олешек / фото 24 Канал

Роман, извини, но я не согласен. Это очень показательно: даже под оккупацией люди не поддаются российской пропаганде и не хотят ехать в Россию. Они все понимают. Поэтому неважно, сколько автобусов, – этим и нужно измеряться.

Хорошо, это важно. Но, вступая в такую дискуссию, мы сами ставим под сомнение очевидные вещи. Ладно, чтобы тебе было легче и приятнее, считай, что этими автобусами провели новый референдум – настоящий референдум о том, кто куда хочет: в Украину или нет.

Но когда я говорю, что не стоит измерять ситуацию автобусами, то имею в виду другое. Понятно, что журналисты все зафиксировали. Проблема в том, что мы как будто ищем дополнительные аргументы, чтобы доказать: это украинская территория, оккупированная Россией, а не, как утверждает помощник президента России Ушаков, российский город Олешки. Почему бы ему веревку на шею надеть.

Вот о чем я говорю. Мы всегда должны возвращаться к сути того, что произошло. А в этой ситуации никто не спрашивает мнения людей, которые там живут.

Особенно мне понравилась реакция Z-пропагандистов, которые описывают эвакуированных как "почекунов", наводчиков и т. п. Можно только представить, как они относятся к населению оккупированных территорий. Кстати, это важная информация для нас, которую нужно донести и до Трампа.

Вспомни, он участвовал в саммите G20 в Атланте, если я не ошибаюсь. И там говорил, что Россия не может согласиться с беспрецедентной дискриминацией россиян и русскоязычных в Украине. А теперь давайте посмотрим на то, что происходит на территории, которую россияне почему-то называют своей.

Они сами демонстрируют, как относятся к людям, которые там живут. Люди фактически оказываются в дискриминационной среде из-за русского языка. Здесь есть немало важных моментов.

Я вижу сообщения о том, что во время перемирия россияне подтянули вооружение и технику. Но есть еще один важный аспект: если кто-то думает, что наша армия в это время ничего не делала, то это ошибочный подход. Просто об этом мы не говорим.

Факт остается фактом: если командир, отвечающий за этот участок фронта, не использовал перемирие для подвоза боеприпасов и всего необходимого, то он плохой командир. А на этом направлении у нас в основном работает морская пехота, там хорошие командиры. И ключевой вопрос сейчас – что будет дальше?

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Возможно ли продление "перемирия" в Херсонской области и к чему ведут переговоры

В российских эфирах, я тебе скажу, есть большая надежда, что это перемирие продлится. И оно действительно может продлиться при одном условии – если соответствующий приказ отдаст российский диктатор. Американский телеканал Newsmax, который работал на месте событий, сообщает, что украинские и российские представители считают: Мелания Трамп может сыграть роль в расширении этого перемирия в рамках российско-украинской войны. Какова роль личности в истории? Или Мелания на самом деле не является самостоятельным игроком, и, если Путин не захочет, перемирие никуда не продлится?

Это франшиза, то есть просто оболочка, в которой используют имя. Кто-то рекламирует товары, а в данном случае Мелания Трамп рекламирует перемирие. За этим стоит американское государство. И еще раз: я уже об этом говорил.

На болотах есть соответствующие надежды, и шанс на продление перемирия тоже есть. Но если перемирие не продлят, это будет очередной пощечина Путина Дональду Трампу.

Его просят перестать публично восхищаться мужскими ягодицами и танцевать на митингах – возможно, предвыборных. Возможно, первое и второе немного связаны. Трампу стоит заняться международной политикой, геополитикой и экономикой Соединенных Штатов. Так что шанс есть. Скоро мы узнаем больше.

Понятно, что делать ставку на продление перемирия – это не азартная игра. Но если говорить о вероятности, то шанс не нулевой, хотя он все же ближе к нулю, чем к противоположному.

Думаю, это действительно так. А Лавров тем временем сделал немало заявлений. Три дня полем, два дня лесом добирался. Говорит, что прорыва в отношениях с США нет. А почему пригласили Польшу? Будто Лавров там что-то решает. И зачем вообще пригласили самого Лаврова? Формально Россия до сих пор участвует в G20, к сожалению. Но ведь ее можно было бы заменить Польшей. И эти его выдумки о том, что с ним никто не захотел фотографироваться. Над ним везде изрядно издеваются. Помню, что над ним смеялись еще в Индии в 2022 году. Видишь, в Европу российских представителей уже не приглашают.

Да, да. Донни этим занимается и думает, что таким образом сможет вывести Россию на конструктивный диалог. А на самом деле он ведет себя так, будто с него сняли поводья и позволили побегать.

Что это значит? Он приехал в США и прямо заявил, что нам наплевать на дизельное соглашение. Мы прекрасно понимаем, что Дональду трудно реализовать дизель, который мы ему отправили. Но это его проблемы. Он прямо говорит о том, что отношения между странами не могут улучшиться.

Есть целый пакет противоречий, и это важный момент. Фактически было заявлено: "Мы не очень ценим твою дизельную сделку, Донни". Ты там хотел снизить цены в США? Ну, они снизились, но не так, как хотелось. И, как мне кажется, к американским изменениям уже начинает адаптироваться рейх. Он неоднократно слышал, что Дональда Трампа называют "хромой уткой", да и другие оскорбительные высказывания в его адрес звучат.

Но ты видишь, у Лаврова спрашивали о переговорах. И здесь самое интересное – переговоры в Абу-Даби. Во-первых, он сам в этом не участвует. Я имею в виду Лаврова, там работают другие люди. Но формулировка, которую он использовал, довольно грубая.

Цитирую Лаврова по стенограмме: "Для нас неприемлемо, чтобы Украина представляла военную угрозу законным интересам безопасности России". Под это можно подставить что угодно – как в одну, так и в другую сторону. Это в очередной раз демонстрирует, что они продолжают играть в так называемое "каменное лицо". Мол, ничего страшного не происходит, Донни обязательно спасет наши нефтеперерабатывающие заводы, как-нибудь все уладится.

В то же время нижний уровень российской информационной машины прямо заявляет: мы воюем с Украиной, а ее поддерживает Европа.

Поэтому рассчитывать, что Дональд и американцы всех как-то прижмут, нелогично. Придется договариваться с Европой и Украиной. Я подскажу этим российским негодяям: Украина – это Европа. Чего еще ждут россияне?

Говорят, что им не нравится Зеленский, который рассказывает о все большем количестве дальнобойных ракет в распоряжении Украины. Ими будут атаковать объекты на территории России, в частности в Сибири, – об этом говорит Сергей Лавров. Он явно что-то чувствует своей "пятой точкой", которой в США так восхищается Дональд Трамп.

Такие настроения не лучшим образом сказываются на подготовке к переговорам. Почему все это? Пока в публичном пространстве продолжается этот танец Захаровой под "Калинку-малинку" – состоятся ли переговоры или нет, где именно они будут проходить, – их истинная суть остается непонятной.

А я думаю, что здесь могут быть определенные изменения. Но это, опять же, не в компетенции Лаврова. Если посмотреть на ситуацию трезво, становится понятно, почему он не участвует в этих переговорах.

Да, кстати, насчет участия Европы. Ушаков то говорит, что Европа может присоединиться, то отказывает ей в этом. Песков заявляет: "Пусть звонят Стубб, Стармер, Макрон, Мерц – мы возьмем трубку". А потом Ушаков говорит: "Европа может купить билетик, но за стол переговоров не сядет". То есть они и сами еще не понимают, что хотят. То протестуют, то выдвигают ультиматумы, то призывают звонить. Здесь заметна определенная неуверенность со всех сторон.

Видишь, что касается участия Европы, вот Ушаков уже скорректировал свою позицию. Сначала говорил: приезжайте за свой счет, посмотрите. А теперь они уже заявляют, что не против. И сама постановка вопроса в российских эфирах – мол, Европу не допускают к столу переговоров, – неверна.

Мы должны всем объяснять, что Украина – это Европа и именно мы, собственно, представляем Европу на этих переговорах.

Понятно, что с такими американцами, которые будут вести себя так до третьего ноября, ждать осталось недолго – два-три дня. На болотах в таких ситуациях говорят: "Бровь поднимем". Конечно, было бы хорошо, если бы за столом сидели и представители европейского континента. Так нам было бы легче. Но если их не будет, это ничего не меняет, ведь мы продолжаем говорить о форме, а о сути переговоров никто не говорит.

Хотя эти раунды переговоров один за другим – и с Путиным, и не только – свидетельствуют о том, что они обсуждали что-то еще, а не только печенегов. Хотя историю о печенегах, кажется, опровергли все, кроме издания The Times.

Так. И Financial Times писала, что Стармеру с 2014 года рассказывали только истории о государственных переворотах и других событиях того периода, в частности о том, что Путин называет "улицей Достоинства". Но стоит ли европейцам звонить? Тихий говорит, что это были скоординированные звонки. Норвежец и финн передавали позицию Зеленского. То есть, если это так, то все понятно. В то же время Тихий подчеркивает, что Украина не одобряет самовольных и непонятных звонков без координации.

Послушай, там был и Зеленский в Осло, и наш министр иностранных дел; по итогам визита состоялось немало совместных мероприятий. Я вообще не понимаю этого шума в Европе из-за того, что кто-то кому-то звонит. Позвонили – и позвонили. Похоже, через наших европейских партнеров позицию Украины донесли Путину. Она заключается в том, что мы готовы говорить о территориях и других вопросах деэскалации.

Обрати внимание: в этих формулировках нет ни капли конкретики. Готовы говорить о территориях. Конечно, мы готовы. Были времена, когда некоторые наши выдающиеся военачальники очень активно говорили о Крыме и даже советовали на всякий случай запастись полотенцем.

Я, кстати, на всякий случай запасся, но все же. Я имею в виду, что некоторые почему-то считают такую риторику Украины чуть ли не капитулянтской. Это вообще не соответствует действительности.

Кстати, об этом пишут и сами россияне, которые хотя бы немного понимают ситуацию на линии фронта. Так что поговорили – и поговорили. Если из этого выйдет что-то положительное, то почему бы и нет. А если это лишь очередная попытка что-то обсудить и она закончится ничем, то через некоторое время об этом телефонном разговоре просто все забудут, как будто его и не было.

Важно , чтопрезидент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонилиподелились позицией Украины относительно переговоров и завершения войны с Владимиром Путиным. По словам спикера МИД Георгия Тихого, звонок был согласован с Киевом, а лидеры передали сигналы, о которых просил Владимир Зеленский.

Трамп, удары по НПЗ и хаос в аэропортах России

Ты говоришь, что через два дня Америка уже будет другой. Даже такие люди, как Пит Хэгсет, могут первыми оказаться под угрозой импичмента. Но незадолго до этого Трамп заявил: "Я думаю, мы сейчас очень близки к заключению соглашения по этому вопросу", имея в виду российско-украинскую войну. Раньше он такого не говорил. Также он встретился с освобожденным Стивом Габбардом, объяснял, почему не вводил санкции, и помогал ему вернуться домой. Так что, Трамп снова обещает завершить войну за два-четыре часа?

Видишь ли, в словах Трампа нет особой ценности, поэтому нет смысла их переоценивать. Во-первых, санкции в целом остаются в силе благодаря американскому государству. Во-вторых, Дональд Трамп заявляет, что Габбард сообщил ему: в России над санкциями смеются.

Конечно, когда этого взрослого мужчину пытали, издевались над ним и подвергали всем ужасам, которые практикуются в российских колониях, особенно учитывая, что он американец, россияне, возможно, и не думали о санкциях. Они просто наслаждались процессом. Но эти пытки и издевательства и являются личными санкциями против этого человека.

Поэтому Дональду хочется сказать: если над санкциями смеются, то их, наверное, нужно не отменять, а наоборот – ужесточать, если ты хочешь что-то продемонстрировать.

Что касается фразы Трампа о том, что шансы на сделку есть, то, как ни странно, он, скорее всего, не ошибается. То есть определенный закулисный процесс идет очень активно. Это бесспорно. Выльется ли он во что-то конкретное – не знаю. Но Дональд повторяет эту фразу примерно каждые два-три дня, а не недели.

Но какой из этого результат? Наблюдается деэскалация в Херсонской области. Наверное, главным индикатором возможного соглашения станет продление или не продление режима прекращения огня в Херсонской области. В то же время хорошим индикатором является то, что мы возобновили удары по российским НПЗ. А еще мне нравится то, что происходит в их аэропортах. Очереди, атаки, московские аэропорты постоянно не работают.

Эффект многовекторный. Видишь, воздушное пространство не закрыто, а это значит, что мы еще не закончили. Приятно, что впервые в Шереметьево включили сигнал воздушной тревоги. Я всегда иронизирую, что это сигнал раздается и в терминале "Внуково-3", предназначенном для Владимира Путина. Я уверен, там тоже звучит воздушная тревога.

Это, собственно, приглашение Путина к разделу мира вместе с Трампом и Си.

Историю с авиаузлами нужно продолжать до тех пор, пока не будет режима прекращения огня или пока Россия не закроет воздушное пространство.

Напомню всем: летать из Москвы опасно. Есть соответствующее сообщение от ИКАО и публичное заявление Зеленского. Поэтому если там кто-то сбивает самолет, наш дрон куда-то попадет или ракета ПВО что-то перепутает, обижаться не нужно.

Мы предупредили, что сейчас лучше не летать. Понятно, что для России закрытие московского авиаузла фактически будет означать гибель ее транзитной, транспортной и логистической системы. Поэтому, сколько бы самолетов там ни было потеряно, на такой шаг они не пойдут.

Зеленский прилетел в Турцию и встретился с Эрдоганом. Уже говорят о морском вопросе. Украина хочет привлечь Турцию и Европу к переговорам о завершении войны. Может ли Турция стать площадкой для переговоров или обмена пленными? И реально ли сейчас, в условиях такой эскалации, достичь морского перемирия?

Все возможно. Понятно, что Турция как страна, занимающая ключевые позиции в Черном море, – важный игрок. У нее есть мощный торговый и военный флот, и она несет убытки из-за войны России против Украины. Турции также порой сложно перевозить товары, подпадающие под санкции.

Возникло немало проблем. Ведь было проведено много атак на суда, есть погибшие под турецким флагом. Причем это происходило и в портах России, и в портах Украины. Я исхожу из того, что, поскольку нам сейчас никто не планирует передавать "Томагавки" в неограниченном количестве, мы будем соглашаться на различные предложения о прекращении огня – секторальные или иные. Но не потому, что мы согласны с оккупацией 20% территории Украины, а потому, что это вопрос наших возможностей.

Что касается этого вопроса с турками, я уверен, что позиция Зеленского будет в чем-то похожа на ту, которую он занимал в разговоре с Трампом по поводу российских НПЗ. Если вы договоритесь, что россияне перестанут наносить удары по украинским портам, то мы не будем проводить атаки против их портов. Это, наверное, единственный вариант. Нас уже пытались заставить прекратить удары по российским НПЗ. Мы выдержали небольшую паузу, а затем снова приступили к работе. Можем повторить, как говорили некоторые из наших дедов.

Предупреждение о терактах в Москве и риски для России

Ромо, пока мы с тобой разговариваем, появляются интересные новости. В московском Царицыно объявили эвакуацию после предупреждения посольства США об угрозе теракта. Там как раз проходил органный концерт, до окончания которого оставалось десять минут. Дороги к музею-заповеднику перекрыли, таксистов не пускают, на подъездах стоят посты ГПСУ. По сообщениям, посольство США предупредило Москву о возможном инциденте с массовыми жертвами. Что происходит? Это действительно меры безопасности или Путин сам создает такую ситуацию? Он же любит разные истории вроде "Сахары" и "Крокуса".

Видишь ли, в последний раз подобное предупреждение поступило именно перед терактом в "Крокус Сити Холле". Тогда исламисты убили более сотни человек. Мы, конечно, не особо огорчились по этому поводу, но обычно, когда речь идет о фундаменталистских движениях, обмен информацией между странами довольно активен. И Путину, наверное, стоит задуматься, почему его об этом информируют именно американцы, а не собственные спецслужбы.

У него же есть ФСБ и другие органы, которые должны этим заниматься.

У них нет времени! Они заняты внутренними распрями, контролем над интернетом, россиянами и самим Путиным.

Думаю, они бросили все ресурсы на преследование неугодных. Их легче идентифицировать: достаточно почитать социальные сети за последние несколько лет, и уже понятно, кого можно следующим посадить за новую "медаль". А с такими угрозами работать гораздо сложнее.

Видишь ли, война против Украины привела к тому, что россияне несколько забылись. Они забыли, что огромное количество игроков на этой планете видят прекрасную Россию будущего без россиян. И Китай я упомянул не случайно, но речь идет не только о нем.

Если Россия начнет распадаться, многие будут выдвигать территориальные претензии.

Так они действительно получили предупреждение о возможном теракте?

Существует соответствующий протокол. Когда речь идет о потенциальном теракте против гражданского населения, считается правильным предупреждать об угрозе. Я, кстати, тоже так считаю. Просто странно, когда американское правительство предупреждает российских террористов о том, что теракт готовят террористы из другой среды.

Напомним, что посольство США предупредилосообщило о реальной угрозе теракта с массовыми жертвами на территории московского музея-заповедника "Царицино" и призвало избегать этого района 31 октября. Вечером музей закрыли по техническим причинам, вход перекрыли, а на место прибыли правоохранители.

Как это могло произойти? Еще раз: каналы связи между Вашингтоном и Москвой достаточно четкие еще со времен Холодной войны. Думаю, этот контакт продолжается и сейчас, и именно через него передали соответствующую информацию. Если там что-то случится, мы, наверное, не будем сожалеть. Если говорить о Москве.

Нет, не по чему. Они же так радуются, когда убивают украинцев, и публикуют смайлики с шампанским. А в целом неработающие аэропорты, паника, очереди, предупреждения о терактах – какую атмосферу все это создает в Москве? Когда в Москве не будет бензина, паника усилится, люди не смогут никуда летать – тогда все и начнется. Как ты оцениваешь эту ситуацию? Если подобные удары распространятся на другие объекты, как это произошло с Новокуйбышевским НПЗ, Путину придется несладко.

Вся эта стратегия вполне понятна. Видишь, даже Лавров не просто так упомянул о ракетах, которые могут долететь до Сибири. Это хороший знак: они начинают чувствовать, что еще немного – и им станет значительно жарче. Но в глобальном плане нужно попробовать вот почему: власть в России формируется без участия населения. Поэтому даже если там начнутся какие-то катаклизмы, в частности в Москве, это не обязательно заставит российское руководство изменить политику.

Не факт, но Москва однозначно является ключевой. И знаешь, после длительной паузы снова загорелся Новокуйбышевский НПЗ. А в Башкортостане, недалеко от Уфы, тоже что-то у них произошло после прилета наших дронов.

Все это вселяет оптимизм и поднимает настроение. Если что-то подобное произойдет в Москве, я уверен, настроение украинцев тоже улучшится. А когда тебе темно и холодно, хорошее настроение – это уже половина успеха в достижении результатов на войне.