Непрерывно горят: эксперты разобрали, какие последствия для россиян могут иметь последние удары по НПЗ

В ночь с 19 на 20 апреля СОУ нанесли мощный удар по российскому НПЗ в Туапсе. Из-за этого в городе фактически идет нефтяной дождь, на что жалуются россияне.

Кроме того, следы нефтепродуктов наблюдаются на улицах и в водоемах. Эксперты специально для 24 Канала разобрали значение таких мощных ударов по НПЗ и их последствий вместе с влиянием на российское общество.

Чем удары по НПЗ в Туапсе настолько важны?

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал, что после ударов по Новороссийску россияне начали использовать Туапсе как резервную базу для экспорта нефти. Там были мощные НПЗ, база, резервуары, много хранилищ. СОУ работают системно, разведка находит все российские резервы. Повторный удар по нефтебазе в Туапсе привел к пожару такого масштаба, что ликвидировать его фактически не возможно.

Очень интересное видео женщины с ребенком, которая страдает, что очень хотела к морю в Туапсе, а тут нефть в воде, дроны летают, почему так. Возможно, надо начинать разбираться от печенегов и половцев, почему так происходит. Они очень долго жили "вне политики". Еще в 2012 – 2013 годах они спокойно отдыхали в Туапсе, Сочи, Крыму, никто им не мешал,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Он продолжил, что однако почему-то в 2014 году им захотелось что-то захватить, и теперь в Крыму страшно, в Краснодарском крае страшно. Очень долго россияне поддерживали Путина и войну. Сейчас получают войну на своей территории. Удары по НПЗ важны и с точки зрения экспортных возможностей россиян, и с точки зрения психологической – россияне видят, как на их территории украинцы выносят объекты.

Сазонов назвал значение ударов по Туапсе: смотрите видео

Каково значение атак по российским НПЗ?

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш заметил, что ему, как украинцу, очень обидно, что из-за россиян должно страдать Черное море, должно страдать природа. Россияне начали войну, из-за которой сейчас получают последствия. В то же время очень радостно от того, что они страдают, что их НПЗ горят в огромном количестве.

"Самое крутое, что в начале 2025 года мы даже не могли себе представить таких результатов. А теперь весь март, весь апрель 2026 года их НПЗ горят. Пока эти моральные уроды уничтожают жилые дома, инфраструктуру, от которой зависят обычные гражданские люди, то есть, они бомбят электростанции и т.д., СОУ уничтожают их военные инфраструктурные объекты", – отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ.

По его словам, он очень завидует своим собратьям за то, что они имеют возможность так красиво портить жизнь россиянам. Их работа прекрасна. Когда посмотреть на видео, особенно с Туапсе, то аж душа радуется, потому что наконец и в этом городе появился свой прекрасный вулкан, который раз в несколько недель дает результаты.

Отченаш эмоционально ответил о значении атак по российским НПЗ: смотрите видео

Почему удар по нефтестанции "Самара" стал крайне болезненным для россиян?

Политолог Георгий Чижов озвучил мнение, что нефтестанция "Самара" – это жирная цель. Ее россияне своей ПВО защищали, как могли. Хорошие украинские дроны научились преодолевать эту ПВО. Там очень много нефти, из-за того она красиво горит. Там можно сжечь стратегический запас нефти, за которую россиянам уже никто не заплатит, потому что она сгорела.

Фактически в Самаре был не НПЗ. Там смешивались несколько сортов нефти. Кроме того, оттуда происходило и прокачка нефти через провод "Дружба". Разрушения масштабные, но все же объект разрушен не полностью. Впрочем визуально даже было заметно, что горит не менее, чем 5 вот этих так называемых бочек. Россия может начать спекулировать на эту тему, но альтернативы этим ударам нет,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Ормузский пролив заблокирован, Россия пытается заработать деньги на экспорте нефти. Поэтому, единственное, что остается Украине это уменьшать объемы этого экспорта то в Ленинградской области, то в Туапсе, теперь и в Самаре.

Чижов объяснил, почему удар по нефтестанции "Самара" стал крайне болезненным для россиян: смотрите видео

Удары по российским НПЗ: последние новости