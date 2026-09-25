Зеленский подтвердил поражение двух НПЗ в России

За последние сутки Украина поразила два НПЗ. Один – в Перми, а второй – в Новошахтинске.

О новых ударах по российским НПЗ сообщил президент Зеленский в телеграм-канале.

Какие НПЗ России атаковала Украина?

По словам главы государства, этой ночью Силы обороны поразили два НПЗ – Перми и Новошахтинск.

Также было попадание по оборонному предприятию "Завод Искра" в Ульяновске.

Кроме того, в Ростовском регионе уничтожены две радиолокационные станции оккупантов. Речь идет о 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2".

Отвечаем России на ее жестокие удары против жизни… Спасибо нашим воинам и каждому подразделению за точность и ограничение потенциала России убивать,

– подытожил Зеленский.

Пожар на атакованных НПЗ: смотрите видео

Напомним, НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в Перми. Оно перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области является одним из самых крупных поставщиков нефтепродуктов на юге России. Он перерабатывает около 7,5 миллиона тонн нефти в год.

После ночной атаки завод временно приостановил работу.

Научно-производственное предприятие "Завод Искра" в Ульяновске специализируется на производстве электронной компонентной базы.

Продукция завода используется в ракетах Х-59М2/М2А и ЗРГК "Панцирь-С1".

Известно, что прилет был также и по заводу "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже.