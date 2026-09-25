Зеленский подтвердил поражение двух НПЗ в России
За последние сутки Украина поразила два НПЗ. Один – в Перми, а второй – в Новошахтинске.
О новых ударах по российским НПЗ сообщил президент Зеленский в телеграм-канале.
Какие НПЗ России атаковала Украина?
По словам главы государства, этой ночью Силы обороны поразили два НПЗ – Перми и Новошахтинск.
Также было попадание по оборонному предприятию "Завод Искра" в Ульяновске.
Кроме того, в Ростовском регионе уничтожены две радиолокационные станции оккупантов. Речь идет о 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2".
Отвечаем России на ее жестокие удары против жизни… Спасибо нашим воинам и каждому подразделению за точность и ограничение потенциала России убивать,
– подытожил Зеленский.
Пожар на атакованных НПЗ: смотрите видео
Напомним, НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в Перми. Оно перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год.
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области является одним из самых крупных поставщиков нефтепродуктов на юге России. Он перерабатывает около 7,5 миллиона тонн нефти в год.
После ночной атаки завод временно приостановил работу.
Научно-производственное предприятие "Завод Искра" в Ульяновске специализируется на производстве электронной компонентной базы.
Продукция завода используется в ракетах Х-59М2/М2А и ЗРГК "Панцирь-С1".
Известно, что прилет был также и по заводу "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже.