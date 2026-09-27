Российские власти намеренно избегают каких-либо договоренностей о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам, чтобы скрыть собственную уязвимость. Регулярные попадания украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и столице агрессора уже доказали абсолютную несостоятельность вражеской противовоздушной обороны.

Як заявив в ефірі 24 Каналу колишній снайпер морської піхоти США та доброволець Міжнародного легіону Метью Семпсон, Кремль залишається в пастці радянського мислення. За його словами, керівництво країни-агресорки панічно боїться говорити правду та публічно визнавати свою неспроможність захистити стратегічну інфраструктуру.

Чому заяви США грають проти Росії

Коментуючи нещодавні заклики Дональда Трампа припинити атаки на російські нафтопереробні заводи через ризик стрибка цін на нафту, військовий звернув увагу на цікавий нюанс. Такі публічні прохання з боку американських політиків лише підкреслюють тотальну безпорадність Москви. Фактично світ відкрито визнає, що Росія занадто слабка, аби самостійно відбити нальоти дронів.

Вони навмисно відмовляються мати справу з чимось на кшталт припинення вогню, бо тоді це також означало б, що їм доведеться визнати, що у них є слабкість,

– Семпсон.

Він додав, що весь світ зараз спостерігає за тим, як росіяни не можуть прикрити власне небо навіть над Москвою, не кажучи вже про захист НПЗ, які формують левову частку їхньої економіки. До того ж у Вашингтоні вже обговорюють новий законопроєкт щодо санкцій, який має остаточно заблокувати здатність агресора продавати свої енергоресурси на світовому ринку.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська влада не збирається йти на односторонні поступки у питанні ударів по ворожій території.

Важливо. Повне інтерв'ю з американським морпіхом Метью Семпсоном читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, експерти вважають заклики до так званого енергетичного перемир'я небезпечними, адже Росія може використати паузу для накопичення ракет перед новими масованими обстрілами.

Водночас успішні атаки на підприємства у Підмосков'ї доводять, що Сили оборони здатні проривати будь-яку ППО ворога.