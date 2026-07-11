Ни комментариев, ни возражений: как мир воспринимает удары Украины по российским НПЗ

Украина объясняет миру, что удары по российским НПЗ – это не эскалация, а способ уничтожения военной экономики страны-агрессора. Украинские партнеры это понимают. Ведь с их стороны не раздается особых возражений или критики в связи с такими действиями.

На это в беседе с 24 Каналом, анализируя реакцию Запада на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, обратил внимание политолог Валентин Гладких, подчеркнув, что это абсолютно легитимные цели для Сил обороны Украины.

Удары по НПЗ России все больше осложняют ситуацию для нее

Политолог напомнил, что в конце июня президент Украины Зеленский во время беседы с главой СБУ Хмарой утвердил 40-дневный план, направленный на ослабление военно-экономического потенциала России. Гладких подчеркнул, что в настоящее время этот план успешно реализуется.

40 дней еще не прошло, поэтому россиянам не стоит надеяться на то, что ситуация в ближайшее время для них улучшится. Это лишь план, касающийся одного структурного подразделения Сил обороны Украины. Мы видим, как эффективно Силы беспилотных систем уничтожают российские танкеры в Азовском море и не только там. Все это будет продолжаться и дальше,

– отметил Гладких.

Более того, украинский лидер на саммите НАТО, который в этом году прошел в Турции, также подчеркнул, что, во-первых, никто не возражает против использования так называемых "дипстрайков" (дальнобойных ударов). Во-вторых, даже если бы кто-то из союзников выступил против этого, сейчас у Украины есть собственные средства, которые она может использовать, не обращая внимания на пожелания или оценки других субъектов. Поэтому украинская сторона будет продолжать реализовывать свой план воздействия на Кремль, чтобы заставить его прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Полное интервью Валентина Гладких: смотрите в видео

Политолог призвал не делать преждевременных выводов о том, что удары СОУ по российским НПЗ и танкерам привели к экономическому коллапсу в России. По его словам, конечно, это создает серьезные трудности, затрагивающие почти 50 миллионов россиян. Однако население страны-агрессора составляет ориентировочно 140.

Понятно, что эти сложности вызывают негативную эмоциональную реакцию, возможно, влияют на социально-политические и социально-экономические настроения. Но проблема в том, что нарастание негативных последствий пока никоим образом не повлияло на тех, кто одобряет соответствующие политические решения,

– констатировал Гладких.

Подводя итог, политолог отметил, что тактика Украины, которую она использует все более эффективно, приносит свои плоды. Она, безусловно, влияет на способность России продолжать войну и, как следствие, затрагивает рядовых россиян, хотя они и не являются основной целью, как бы российская пропаганда ни пыталась это так представить.

Однако пока, по словам Гладких, количественные изменения не перешли в качественные, и Россия по-прежнему сохраняет способность вести боевые действия. Поэтому задача СОУ – приблизить момент, когда такая возможность у Кремля исчезнет.