Удары по НПЗ и угроза для Балтии: что может заставить Путина осознать цену войны

Россия все активнее ищет новые способы пополнения армии, ведь желающих воевать за деньги становится все меньше. Теперь в армию пытаются привлечь даже московских студентов, которым раньше удавалось оставаться в стороне от боевых действий. Однако Кремль продолжает перекладывать основную тяжесть войны на регионы, а российское общество в большинстве своем не спешит осознавать последствия агрессии против Украины.

Россия все активнее ищет новые способы пополнения армии, ведь желающих воевать за деньги становится все меньше. Теперь в армию пытаются привлечь даже московских студентов, которым раньше удавалось оставаться в стороне от боевых действий. Однако Кремль продолжает перекладывать основную тяжесть войны на регионы, а российское общество в большинстве своем не спешит осознавать последствия агрессии против Украины.

Журналист и историк Максим Кузахметов объяснил 24 Каналу, почему Москва наконец начинает ощущать последствия войны, могут ли студентов принудительно отправлять на фронт и почему служба в войсках беспилотников не гарантирует безопасности. Также он оценил значение украинских ударов по российским НПЗ, объяснил, почему политическая эмиграция из России выступает против таких атак, и рассказал, чем Кремль угрожает странам Балтии и что на самом деле может заставить Путина пойти на уступки.

Новый способ набора в армию: Москва тоже начинает ощущать войну

В Москве призывникам предлагают вместо срочной службы подписывать годовые контракты в войсках беспилотников. В то же время в Кремле продолжают уверять, что новой мобилизации не будет. Могут ли российских студентов начать массово привлекать к войне и что на самом деле стоит за новой схемой набора в армию?

Давно ходили разговоры: почему Путин до сих пор не проводит обязательную мобилизацию, чего он, собственно, ждет? Почему срочники, молодые солдаты без семей, обычно не на фронте? Ответ прост: добровольцев, которые идут за деньги, становится все меньше.

И еще одна проблема: часто это люди из худшего материала для набора – условно говоря, те, кого жены выгоняют за никчемность, или бывшие криминальные элементы. То есть это еще и худший человеческий ресурс, который можно набирать в армию.

Но в этой новости есть то, что отдельно радует: наконец-то все это доходит и до Москвы. Ведь, если смотреть на пропорции, то в российской армии, в армии вторжения, москвичей практически нет. Москва до сих пор жила относительно безопасно: были какие-то эпизоды, единичные вспышки, когда вручали повестки, но чтобы ловили людей прямо на улицах, тащили в военкомат, напоили – такого почти не было.

И это на фоне того, что, например, из Башкортостана набрали почти в двадцать раз больше людей в пересчете на численность населения, чем из Москвы. Даже некоторые Z-патриоты не понимают, откуда такая привилегированность.

Журналист и историк о страхах Путина: видео

Ведь решение о вторжении принимали в Кремле, войной руководят тоже из Кремля. Но москвичи почему-то оказываются в отдельном мире: ходят на концерты, по своим Патрикам, пьют коктейли и как будто даже не понимают, что где-то идет война. И именно война только обострила старую неприязнь регионов к Москве.

Меня еще всегда в этих агитках поражало другое: мол, это безопасно, это не на войну, это где-то в тылу, на складе, посидишь там. И вот даже удивительно, что до сих пор не было рекламы в стиле: "При штабе нужны особенно грамотные студенты". Но по опыту уже ясно: все это обман.

Я все же жду принудительного набора, потому что само по себе ничего не произойдет. Тем более среди москвичей: чтобы у них вдруг пробудилось сознание или кто-то наивно поверил, что это просто работа дронщика, да еще и за деньги? Нет, конечно. Но посмотрим, как это будет развиваться дальше и до какой степени все это будет "добровольным".

Еще раз скажу: нужны прежде всего штурмовики. Желающих управлять дронами и так с избытком. А вот идти в штурм должны крепкие молодые люди, желательно не шестидесятилетние. И поэтому над студентами из Москвы наконец нависла угроза.

Может ли московская молодежь избежать войны

Российская армия несет значительные потери, поэтому Кремль ищет новые способы пополнения личного состава, в частности привлекая студентов и срочников. В то же время подписанный контракт может фактически стать бессрочным, а военных из подразделений беспилотников могут перебрасывать на штурмы. Свидетельствует ли это о подготовке России к более масштабному вовлечению молодежи в войну?

Не стоит обманывать себя, что все эти люди были автоматически протестующими. Нет, там все было перемешано: богемная молодежь, подростки, которым просто нужно где-то тусоваться. Потом появились кадры, как они пьют, дерутся, и это совсем не похоже на идеальных студентов.

Власти, вероятно, тоже раздражались: пусть бы они хотя бы патриотические песни пели. А то одеваются как вздумается, ходят с фиолетовыми волосами, ведут себя беспорядочно. Возможно, они и не осознают в полной мере, какое зло – их собственное государство, государство-террорист. Но факт остается фактом: они бездельничают.

И тут возникает мысль, что кого-то из них можно и строже наказать, и отправить в армию, вместо того чтобы они каждый вечер напивались в Китай-городе. К тому же они, похоже, не из бедных семей, раз могут позволить себе не работать.

Я не вижу здесь того, как нам это подают в пропаганде: мол, Путин испугался молодежи, а теперь пытается с ней бороться, потому что молодежь всегда протестная. Нет, это не так, в том числе и в нынешней путинской России.

Эта молодежь родилась уже при Путине и не знала никакой другой жизни. Но если они живут в Москве, если продолжают гулять в дорогих районах, если кто-то из местных жителей там ужасно недоволен криками и беспорядками на улицах, то, возможно, именно на этой основе и возникают такие облавы.

Возможно, какой-то московский военкомат или старший генерал раздражился и сказал: "Давай-ка всю эту шваль в военкомат. А то что они здесь под окнами шумят, пусть от них будет хоть какая-то польза".

Атаки на Татарстан и "гуманизм" российской политической эмиграции

В Татарстане произошел пожар на одном из крупнейших нефтехимических предприятий России – "Нижнекамскнефтехимике", который ранее неоднократно подвергался атакам беспилотников. Какое значение этот завод имеет для российской промышленности и насколько болезненными могут быть последствия таких ударов для экономики России?

Нет, миллионы людей ничего не понимают и считают, что война их вообще не должна касаться. Для них нет никакой войны – есть какая-то специальная военная операция. И когда вы приводите примеры, как россияне падают в обморок с фразой "а нас за что?", это еще раз доказывает: они сидят в квартирах, где есть свет, где есть электричество, где не пропадают горячая вода и отопление, если не происходит авария в коммунальных сетях.

В Украине же украинцы не уничтожают электростанции, подстанции, инфраструктурные объекты так, как это делает Россия. Поэтому россиянам не приходится ночевать в метро, как это было бы, например, в Казани, когда существует угроза обстрела жилых кварталов баллистическими ракетами.

Все эти ужасы – звук над головой, сбитый дрон, упавший на жилой дом – это ничто по сравнению с тем, что выпало на долю украинцев. Так может поступать только государство-террорист, только преступное государство.

У Путина ничего не получается на фронте, уже давно ничего не получается, поэтому остается только мстить украинцам. Или лелеять иллюзию, что в преддверии зимы, когда в Киеве нет отопления или электричества, люди окажут давление на власть и попросят о капитуляции. Но ничего подобного в России не наблюдается.

И еще важно: есть города вдали от линии фронта, которые вообще не были затронуты непосредственно войной. В Украине таких городов уже нет – туда летали повсюду, в каждую область рано или поздно прилетали дроны или баллистические ракеты.

Поэтому сочувствовать россиянам сложно. От них, конечно, трудно ожидать открытого протеста – не выйдешь же на антивоенную демонстрацию. Но когда читаешь их комментарии, видишь это непонимание: виноваты НАТО, враги, иностранные агенты, потом еще и рептилоиды или инопланетяне, но только не власть. А власть для них сакральна, священна.

Только этой власти можно, стоя на коленях, жаловаться на свои личные неурядицы. Максимум, на что ты способен, – подать челобитную. Вот это и есть состояние сознания миллионов россиян.

Чтобы у людей наступил какой-то момент прозрения – например, чтобы они хотя бы перестали ходить на работу. Ведь в Татарстане, кстати, производится очень много беспилотников. Там есть огромный специальный центр, где производят проклятые "Шахеды".

Но люди продолжают ходить на эти предприятия, получают зарплаты, и никто не увольняется. Хотя это, безусловно, военный объект, который следовало бы уничтожить еще давно, если бы Запад реально помогал Украине настоящими ракетами, созданными именно для поражения таких объектов.

С российским обществом еще сложнее, потому что у каждого есть либо одноклассник, либо родственник, либо сокурсник, связанный с государственной машиной, с армией, с зомбированием детей в школе. От этого чрезвычайно трудно дистанцироваться. Жить в лесу и совершенно не быть причастным к деятельности этого государства практически невозможно.

Здесь отдельно хочу обратить внимание на одну вещь. Как ни прискорбно, но в связи с возобновившимися – и правильными – ударами по НПЗ, в российской оппозиционной среде, в политической эмиграции, тоже хватает таких же "гуманистов".

Они говорят: ну при чем здесь это? Почему украинцы наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, если из-за этого кто-то встанет в очередь за бензином и не успеет отвезти ребенка в школу или к больной маме? Неужели нельзя побеждать как-то по-другому?

То есть полное непонимание. А должны были бы, наоборот, все эти Z-патриоты объяснять самим россиянам: да что за бензин, мы же побеждали! Есть замечательная песня блогера Деда Архимеда "Без бензина". А как же славные предки? Как Кутузов побеждал без бензина? Ничего, справились с Наполеоном.

Или возьмите блокбастер "Рождение империи", где Петр I побеждает шведов и всех в общем. А под Полтавой какая славная победа! Неужели ему нужны были для этого нефтеперерабатывающие заводы? Нет, не нужны.

Так давайте вернемся к этим "скрепам". Украинцы, насколько я понимаю, не бомбят монастыри или церкви с мощами и иконами. Все нормально. Хотя и здесь есть сумасшедшие, которые считают, что нужно молиться правильнее или искать еще более правильные мощи.

Дожили до того, что Зюганов, глава коммунистов, уже призывает молиться. Мол, в этом наша сила, брат. Вот и сосредоточьтесь на этом. Просто молитесь – и будет вам счастье. Путин же все уже сказал: даже если все умрем, то окажемся в раю, так чего волноваться заранее?

А еще есть история с российской ПВО: недавно во время дронового налета на портовую инфраструктуру Усть-Луги российская ПВО сбила, вероятно, и собственные вертолеты – два штуки. Об этом, кстати, стало известно именно из сообщений Z-патриотов, которые были в ужасе и не понимали, что происходит. Так что все вроде бы в порядке: ПВО есть, вертолеты сбивают, правда, свои.

Настоящая "старая жизнь" и мифы пропаганды

В России РПЦ призывает отказаться от йоги, объясняя это влиянием чужих духовных учений, и вместо этого советует заниматься лечебной физкультурой. Почему русская церковь берется контролировать даже такие вещи, как физические упражнения и музыкальные предпочтения, и что это говорит об идеологии Кремля?

Я только приветствую это возвращение к "скрепам", чтобы вернулись к тем благословенным временам, когда все были неграмотны, жили без электричества, в хижинах с земляным полом – и все равно побеждали. Соседей держали в страхе, автомобилей не было, а люди были якобы близки к "истокам".

Но ведь патриоты не знают, что крестьяне почти не ели мяса – у большинства был только ржаной хлеб. Это была очень бедная, полунищая жизнь в бесправии. А сейчас в пропаганде все это подают как нечто особенно священное и богоугодное.

Мол, как хорошо было тогда. Ну так и возвращайтесь: отращивайте бороды, привыкайте к земле, к земле надо привыкать. Только я не уверен, что большинству это понравится, потому что многие представляют себе ту благодатную старину по пропагандистским фильмам: чистые кокошники, румяные девушки, украшения, статные мужчины с широкими плечами, красивые дома.

На самом деле всего этого не было. Чтобы жить так, нужно было быть столбовым боярином. Именно там, в Кремле, и сидит все то, чего не видят простые россияне. Там, возможно, по праздникам и надевают кафтаны, сшитые золотыми нитями, и кокошники с изумрудами. А ваш удел – нищенская жизнь в собственном доме, а затем по приказу государя идти куда-то служить.

Многие до сих пор питают эти иллюзии. И почему удивляться, если церковь давно превратилась в разновидность пропагандистского министерства – абсурдного и дикого.

Если бы сами священнослужители и иерархи производили впечатление мудрых старцев, еще можно было бы говорить о каком-то авторитете. Но смотришь на них – и видишь лица, животы, рясы, а не духовную мудрость. Люди, которые вроде бы должны поститься и с пятого утра читать молебны, на вид живут довольно неплохо.

Поэтому неудивительно, что кто-то до сих пор верит: вроде бы помолился, поставил свечу – а чуда нет. Значит, недостаточно правильно помолился, не туда поставил свечу. И так годами, десятилетиями проводят эти "эксперименты", а потом удивляются, почему же чуда не происходит. Просто вы недостаточно верите.

Версия Бориса Джонсона о Лаврове и ответ МИД России

Борис Джонсон рассказал, как Лавров во время встречи в 2017 году настаивал, чтобы он пил водку, а Мария Захарова в ответ обвинила бывшего премьер-министра Великобритании в том, что тот сам выбирал алкоголь. Почему российский МИД так эмоционально отреагировал на эти воспоминания и что эта перепалка говорит о дипломатическом стиле Кремля?

Чувствуется, что Захарова в теме разбирается. И, кстати, по ее внешнему виду тоже хорошо видно, что человек глубоко втянут в эту историю: ни одного дня без своей ударной дозы, а как же еще потом нести всю эту ахинею в массы?

Но я бы обратил внимание на другое. Помимо Джонсона, есть и другие откровения о том, как ужасно вели себя при Путине его соратники или сам Путин. И все эти люди теперь рассказывают, почему нужно было бы сильнее помогать Украине.

Проблема в том, что об этом говорят уже те, кто ушел в отставку: бывший глава НАТО, бывший премьер-министр. Пока они у власти, они пытаются говорить о переговорах, делать реверансы. А потом, когда от них уже ничего не зависит, появляются все эти откровенные рассказы.

От Джонсона сейчас уже ничего не зависит. Он, правда, перестал быть премьером еще до начала войны, но почему-то раньше – в 2014-м или после событий 2014 года – он не повлиял на ситуацию, чтобы ввести более жесткие санкции и реагировать более решительно.

Теперь можно рассказывать, как всех подпоивали, какой там алкоголизм, какая преступная страна. Но какая от этого польза? Я не удивлюсь, если после того, как Трамп когда-нибудь уйдет со сцены, он тоже начнет рассказывать, что давно нужно было наносить удары не по Ирану, а по российским военным объектам. Только будет уже поздно.

И это моя главная претензия к современным европейским политикам: они не выполняют обещаний. Снова приходится вспоминать Мерца, который обещал "Таурус" для Украины. Как бы они пригодились хотя бы для уничтожения инфраструктуры аэродромов или пусковых установок, откуда запускают баллистические ракеты по украинским городам.

Почему Прибалтика для Кремля – приоритетная цель

Эстония с 1 декабря закрывает все пограничные переходы с Россией после получения доказательств причастности российской военной разведки к подготовке диверсии. Насколько серьезна угроза российских гибридных операций для стран Балтии и могут ли на такой шаг пойти другие соседи России?

На мой взгляд, страны Балтии действительно находятся под угрозой первоочередного вторжения со стороны путинской России.

Во-первых, в представлении Путина никаких независимых стран Балтии не существует и быть не может. Есть только наследие империи под названием Прибалтика. Кстати, это особенно абсурдно, но и в фильме "Рождение империи" герои тоже называют эти территории Прибалтикой – мол, там должны вестись боевые действия, в частности возле Риги.

Ведь не может быть никакой Лифландии, Курляндии – всегда была только Прибалтика, и все. Так же точно, видимо, и Александр Невский якобы воевал со шведами за Ленинградскую область, а не за Ингрию или Германландию. Не может же быть, чтобы за Ижорскую землю. Нет, только Ленинградская область – вот наши скрепы.

Латвия давно закрыла свои границы, Финляндия давно закрыла свои границы, но через Эстонию все же можно было ездить. И был поток людей, которые, как нам всегда объясняют, едут к родственникам, на могилы предков, по личным обстоятельствам. Но Путин мог этим пользоваться: посылать диверсантов или вербовать тех, кто оказался в России, в том числе и граждан Эстонии.

Им там могут пригрозить, заплатить, дать какой-то пакет: мол, просто отнеси, ничего страшного. А потом использовать их в темноте. Для Путина это, конечно, выгодно прежде всего для создания хаоса и паники в Прибалтике.

Ведь, в отличие от стран дальше на запад, Литва, Латвия и Эстония очень хорошо помнят, что означает московский "дружественный мир". Они помнят 1940 год, когда приходили якобы "защищать" от немцев, а затем наступала оккупация, массовые депортации, гибель десятков, сотен, тысяч людей.

И поэтому вполне понятно, почему они не хотят возвращаться к этому. Пусть они и не самые крупные и не самые богатые государства, но с учетом своих возможностей Эстония, Латвия и Литва помогают Украине больше всех. Просто ресурсов у них немного: нет серьезной боевой авиации, нет ракет. Но мстить им Путин, конечно, готов – дронами, диверсиями, чем угодно.

И поэтому я прекрасно понимаю действия эстонских властей. А вот эти стенания: как же теперь поехать на могилу родителей, умерших в России, как прибрать там – ну, это, извините, звучит опять же из уст тех же гуманистов из политической эмиграции. Они сами поехать не могут, но очень переживают за наших ребят, за наших бабушек и дедушек: мол, какие эстонцы бессердечные.

Однако еще раз: эстонцы были последними в регионе, кто еще помогал и давал возможность что-то делать. Попасть из России в Эстонию не так просто, нужна шенгенская виза, а ее еще нужно получить. Поэтому либо это граждане стран Балтии, которых Россия, конечно, будет пытаться вербовать, либо люди, которые каким-то чудом получают визы западных стран.

А потом – классика: приезжают в Великобританию, чтобы отравить семью Скрипалей, а рассказывают, что просто ездили полюбоваться Солсберийским собором. Поэтому страны Балтии, безусловно, имеют право защищаться от таких "туристов".

Что является настоящим инструментом давления на Кремль

На фоне переговоров, встреч в Абу-Даби и дипломатических усилий Украины существуют ли действенные механизмы усиления давления на Россию? Насколько активно партнеры пытаются их применять, в частности для ограничения российских экономических и военных возможностей?

Самые действенные способы – это баллистические ракеты и другие средства поражения российских аэродромов, российской военной инфраструктуры или той инфраструктуры, которую используют военные. Это лучший и самый надежный способ.

Но, к сожалению, в Западной Европе из-за малодушия, из-за непонимания или просто из-за безумия таких людей, как Трамп, который тоже, конечно, сошел с ума, война длится уже почти пять лет, а все равно ведутся какие-то обсуждения, предпринимаются попытки, в частности в Абу-Даби: мол, давайте вести переговоры.

А к радости этих политиков что делает Россия? Не предлагает реальных переговоров, а выдвигает ультиматумы: чтобы Финляндия, например, вышла из НАТО; чтобы было определено, какой должна быть армия Украины и какова должна быть ее численность; чтобы не было никакого вступления Украины в НАТО; чтобы никто не приходил ее защищать.

Ну как вообще можно об этом говорить? Какие это могут быть переговоры? И это еще ладно, если бы Путин побеждал – но ведь до этого далеко. Это просто обнаглевший диктатор, который не в своем уме, а с ним еще кто-то пытается делать вид, что о чем-то договаривается.

Это позор современной западноевропейской безвольной политики. Я же только приветствую то, что делает сейчас Украина. Очень жаль, что под давлением Трампа были приостановлены удары по НПЗ. Возможно, уже были бы заметны последствия проблем с бензином.

Бензин нужен не только простым ни в чем не повинным гражданам, чтобы возить детей в школу или пожилую мать к врачу. Он нужен каждый день на фронте, он нужен каждый день для путинской авиации, которая сбрасывает управляемые бомбы на жилые кварталы украинских городов. И пусть все это как можно скорее ощущается более непосредственно в России – в частности, после удачных атак на российские НПЗ.