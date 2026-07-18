Путин больше не может гарантировать россиянам даже бензин: как Украина развенчивает главный миф Кремля

За три с половиной года полномасштабной войны украинцы привыкли оценивать успех по количеству уничтоженных самолетов, танков или складов боеприпасов. Но последние недели показали: настоящий перелом может произойти совсем в другой плоскости.

Массированные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже перестали быть отдельными эффектными спецоперациями. Они складываются в системную кампанию, которая впервые начинает менять жизнь внутри самой России. И именно это может стать гораздо опаснее для Кремля, чем любой пакет санкций. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Украина постепенно меняет сам характер войны

Пока украинские дроны вновь долетают до Московской области, а мэр столицы Сергей Собянин сообщает о почти двух тысячах беспилотников только за последнюю неделю, украинские удары уже приносят результаты, которые невозможно скрыть даже российской пропаганде.

Россия вступает в топливный кризис.

И впервые этот кризис перестает быть экономической статистикой.

Он становится социальным.

Путин больше не может "продавать" россиянам стабильность

На протяжении многих лет Владимир Путин продавал россиянам не демократию, не свободу и даже не благосостояние. Он продавал стабильность. Именно это было главным Суспильным договором путинской России.

Не вмешивайтесь в политику. Не задавайте лишних вопросов. Не выходите на митинги. А государство обеспечит порядок, зарплаты, пенсии, бензин и привычную жизнь.

Само слово "стабильность" было главной политической технологией Кремля на протяжении более двух десятилетий. Но сегодня эта конструкция начинает рушиться.

Кремль уже не борется с кризисом, он управляет дефицитом

За последние месяцы украинские удары по российским НПЗ вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей страны.

По оценкам международных аналитических центров, простаивает почти половина российских нефтеперерабатывающих предприятий.

Производство бензина стремительно падает. Дефицит уже исчисляется десятками тысяч тонн в сутки. Цены на топливо за год выросли на 20–30 процентов.

В десятках регионов официально или неофициально введены ограничения на продажу бензина. И именно здесь начинается самое интересное.

Кремль больше не устраняет кризис. Он пытается управлять дефицитом. Москве – больше. Петербургу – больше. Чиновникам – без ограничений. Периферии – что останется.

Социальный взрыв назревает на периферии

Именно поэтому история, произошедшая в Волгограде, гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

Пятеро людей записывали видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они не перекрывали дороги. Не бросали коктейли Молотова. Не штурмовали администрации. Они лишь хотели обратить внимание на очевидную несправедливость.

Чиновники спокойно заправляют полные баки служебных автомобилей по топливным картам. Обычным людям бензин продают с ограничениями или вообще отказывают.

Казалось бы, обычная жалоба. Но российские власти увидели в этом… несанкционированный митинг. Людей задержали. На них составили административные протоколы. Одного из участников даже поместили под административный арест.

На самом деле это очень показательная история. Когда власть начинает бояться даже записанного на телефон обращения, это означает, что она уже боится не оппозиции. Она боится настроений.

Мифы Кремля не спасет даже пропаганда

Параллельно Кремль делает все, чтобы создать иллюзию нормальности. Государственные телеканалы рассказывают о "стабилизации". Чиновники говорят об улучшении ситуации. Подконтрольные СМИ сообщают о возобновлении поставок.

Но даже российские граждане видят совсем другую картину. Очереди на АЗС. Лимиты. Рост цен. Пустые колонки. Поиск бензина по нескольким заправкам.

Именно так рушатся большие политические мифы. Не из-за телевизионных дискуссий. А из-за личного опыта людей.

Украинские удары действуют как масштабные санкции

Самое интересное, что эта история уже давно перестала быть исключительно российской.

Украинские удары по НПЗ вынуждают Россию сокращать экспорт топлива. Мировые рынки реагируют мгновенно. Дизель дорожает.

Американские аналитики уже говорят о влиянии украинской кампании на глобальный энергетический рынок. То есть украинские беспилотники фактически создают эффект, который еще несколько лет назад могли обеспечить лишь масштабные международные санкции.

Именно поэтому Запад все активнее говорит о новых ограничениях.

Законопроект Линдси Грэм и Ричарда Блюменталя – это уже не просто попытка наказать Россию. Это попытка добить то, что уже начали украинские военные. Кинетические санкции работают. Теперь их нужно усилить финансовыми.

И если американские и европейские санкции будут синхронизированы с украинскими ударами по энергетической инфраструктуре, Россия может получить самый серьезный экономический удар за все время войны.

Пустые баки в автомобилях россиян подрывают власть Путина

На этом фоне украинские внутренние кадровые дискуссии – вокруг Сырского, Федорова или будущих назначений – выглядят чрезвычайно важными. Но они не должны затмевать главное.

Сегодня Украина впервые создает для Кремля проблему, которую невозможно решить ни пропагандой, ни репрессиями.

Можно запретить журналистам говорить о дефиците. Можно задержать людей за видеообращения. Можно приказать губернаторам отчитываться о "стабильности".

Но невозможно заставить автомобиль ехать без бензина. Именно поэтому топливный кризис может стать не просто еще одним следствием войны. Он может стать началом разрушения главной опоры путинской системы – веры россиян в то, что власть способна обеспечить им привычную, предсказуемую жизнь.

И если украинские удары будут продолжаться в тех же темпах, то следующим фронтом этой войны могут стать уже не только российские нефтеперерабатывающие заводы. Им станет доверие самих россиян к государству, которое еще вчера обещало им "стабильность", а сегодня уже не может гарантировать даже полный бак бензина.