Дворец Путина под угрозой: нефтяное пятно из Туапсе движется в сторону Геленджика

Масштабное нефтяное пятно, образовавшееся после серии ударов по НПЗ в российском Туапсе, постепенно приближается к Геленджику и мысу Идокопас. Именно там расположена резиденция кремлевского диктатора – так называемый "дворец Путина".

Об этом сообщает BILD.

Что угрожает "дворцу Путина"?

Нефтяное пятно движется вдоль черноморского побережья: сейчас его фиксируют примерно в 30 километрах от "дворца Путина".

По словам журналистов, резиденция главы Кремля на побережье Черного моря за последние годы неоднократно оказывалась в зоне риска. Два года назад ее атаковали украинские беспилотники, в прошлом году ей угрожали лесные пожары, а сейчас появились риски, связанные с нефтяным загрязнением и экологической ситуацией в регионе.

Справка. Резиденция Владимира Путина в Геленджике расположена на побережье Черного моря и фактически является закрытым комплексом с усиленной охраной. На территории, по данным расследований, есть частный порт, церковь и другая инфраструктура. Официально площадь дворца превышает 17 тысяч квадратных метров, а окружающая территория может достигать тысяч гектаров, хотя в документах фигурирует значительно меньшая цифра. Сообщалось также о наличии подземных объектов, в частности бункера с хоккейной ареной.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в течение последних недель неоднократно подвергался ударам украинских беспилотников. В частности, атаки 16, 20 и 28 апреля вызвали масштабные пожары, которые были видны даже из космоса.

Из-за повреждения резервуаров с нефтью в Туапсе также выпали нефтяные дожди, а черные капли мазута покрыли все вокруг. Эксперты предостерегают, что загрязнение может нанести вред местным экосистемам и "снизить туристическую привлекательность региона".

Кроме этого, местные жители жалуются на сильное задымление и ухудшение качества воздуха, из-за чего часть населения эвакуировали из районов вблизи предприятия.

Сам Владимир Путин в течение длительного времени не комментировал ситуацию в Туапсе. только 28 апреля российский диктатор сообщил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев доложил ему, что серьезных угроз в Туапсе якобы нет.

В то же время Путин признал, что удары по подобным объектам, вероятно, могут повлечь серьезные последствия для экологии. По его словам, украинская сторона якобы перешла к "открытым террористическим методам" и атакует энергетические объекты.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии 24 Канала заметил, что НПЗ в Туапсе является одним из значительных предприятий юге России. По его словам, в контексте успешных ударов по НПЗ речь идет не только о прямых материальных убытках, но и медийных и репутационных.

По мнению Шарпа, неспособность России защитить стратегически важные объекты, даже те, что расположены в глубине страны, наносит ощутимый удар по ее имиджу.

