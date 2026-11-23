Военный обозреватель Дэвид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал беспрецедентные удары украинских беспилотников по целям в Финском заливе и Калининградской области. Украина успешно использует неизвестный аналог Starlink для бесперебойной видеосвязи с дронами на расстоянии более 2000 километров, что позволяет поражать движущиеся цели в нейтральных водах.

Россия больше не может чувствовать себя в безопасности даже за тысячи километров от Украины. Украинские беспилотники проводят атаки на российские объекты в Балтийском море, достигают военных целей в Калининградской области и создают новые угрозы для логистики Кремля. Особенно показательным стало поражение судна Sparta II в Финском заливе.

Как украинским дронам удается преодолевать такие расстояния, почему Россия заговорила об угрозе со стороны Литвы и как удары по транспортным маршрутам могут затруднить снабжение российской группировки на юге Украины – для 24 Канала объяснил военный обозреватель Дэвид Шарп, а также рассказал, какие возможности открывают эти операции для Сил обороны.

Феномен удара по судну "Sparta II"

Наиболее показательным эпизодом последних атак стало поражение российского транспортного судна "Sparta II" в Финском заливе. Эта операция была выполнена именно воздушными беспилотниками, а не морскими дронами.

Напомним, что российское судно "Sparta II" неоднократно использовалось для военных перевозок. По данным ГУР, в августе 2022 года оно доставило из Сирии в Новороссийск оружие, в частности зенитно-ракетные комплексы С-300. Впоследствии корабль работал на маршруте Усть-Луга – Балтийск – Калининград, перевозя контейнеры, подвижной состав и другие грузы. С июля 2024 года судно вновь обслуживало это направление под управлением компании "Оборонлогистика", входящей в систему военно-строительного комплекса Минобороны России.

Судно находилось в движении в нейтральных водах вблизи российской границы. В этой акватории чрезвычайно интенсивное судоходство, поэтому перед ударом операторам было критически важно визуально распознать цель, чтобы избежать ошибочной атаки на иностранное гражданское судно.

Поражение движущейся цели в таких условиях абсолютно невозможно без стабильного канала видеосвязи между беспилотником и оператором в режиме реального времени. Это свидетельствует о наличии у украинских сил надежного инструмента для дистанционного управления дронами на экстремальных расстояниях.

Подобная технология уже применялась во время атак на корвет "Буян" в Кронштадте и на объекты в Каспийском море. Очевидно, что для обеспечения такой связи используется специфическая альтернатива системе Starlink, способная работать глубоко в российском тылу.

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Паника в Калининграде и обвинения в адрес Литвы

Почти одновременно с инцидентом в Финском заливе появилась информация об атаке на Балтийск в Калининградской области, где расположена база Балтийского флота России. Российская сторона начала заявлять о якобы угрозе со стороны Литвы, что вызвало категорические опровержения со стороны Вильнюса.

21 ноября после сообщений об атаке на российское судно "Sparta II" в Калининградской области дважды раздались сирены воздушной тревоги. Местные власти сначала объясняли ситуацию якобы ложным сигналом со стороны Литвы. Впоследствии российские мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Балтийске и работе противовоздушной обороны. В аэропорту Храброво также ввели временные ограничения.

Версия о том, что Россия могла атаковать себя сама ради провокации против Европы, выглядит неубедительно. Для создания реального международного прецедента или оправдания агрессии нужны веские доказательства, а не просто заявления чиновников и включение сирен тревоги. Без визуальных подтверждений такие действия не имеют никакого смысла на международной арене.

Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что атака на Балтийск действительно произошла. Часть украинских дронов могла отклониться для нанесения удара по судну "Sparta II", тогда как другая группа продолжила полет в Калининградскую область.

Интересно, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс никогда не разрешал использовать свое воздушное пространство для ударов по российским целям. Так дипломат отреагировал на обвинения, которые начали распространяться после инцидента в Калининградской области. В то же время российская сторона не предоставила убедительных доказательств причастности Литвы к атаке.

Для украинского командования это не только военная цель, но и мощный сигнал: у российских военных объектов нет стопроцентных укрытий нигде, даже в хорошо защищенном эксклаве, откуда значительную часть сухопутных сил уже перебросили на войну против Украины.

Альтернативная логистика и уязвимость сухопутного коридора

Помимо глубоких ударов, критическим направлением остается разрушение российской военной логистики на юге Украины. После предыдущих успешных атак на Крымский мост оккупанты были вынуждены свести к минимуму его использование для военных нужд, опасаясь окончательного уничтожения переправы.

Это привело к переносу почти всего военного снабжения на сухопутный коридор – трассу Р280 через оккупированное Приазовье.

Задача украинских сил на данном этапе заключается не просто в нанесении потерь на этой дороге, а в системном сокращении объемов грузов. Если российская группировка, пытающаяся наступать в районе Орехова, будет получать хотя бы на 30 процентов меньше боеприпасов и продовольствия от минимальной потребности, ее боеспособность резко упадет.

К слову, после украинских ударов использование Крымского моста для военных перевозок Россией было существенно ограничено. Основным маршрутом снабжения российской группировки в Крыму стал сухопутный коридор от Ростова до Джанкоя через оккупированные территории. Он проходит по автомобильной дороге Р280. Таким образом, украинские удары по транспортной инфраструктуре на юге могут влиять не только на снабжение оккупированного Крыма, но и на обеспечение российских войск на Запорожском направлении.

Увеличение транспортного потока на сухопутном маршруте неизбежно создает пробки и превращает колонны в легкие мишени для украинских беспилотников, особенно в уязвимых узлах, таких как Мелитополь. Окончательный вывод из строя железнодорожной части Крымского моста еще больше перегрузит эту трассу, создав для российской армии непреодолимые логистические кризисные условия.