Россия может остаться без "Искандеров": Украина нашла способ сорвать производство ракет и ослабить авиацию противника

Украина находит способы ослабить российскую военную машину даже без достаточного количества собственных баллистических ракет. Силы обороны наносят удары не только по военным объектам, но и по предприятиям, без которых Россия не сможет производить ракеты, ремонтировать стратегическую авиацию и поддерживать работу своей боевой техники. Последствия таких атак могут оказаться гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

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Авиационный эксперт Валерий Романенко в аналитической статье для 24 Канала объяснил, почему удар по производству топлива для "Искандеров" может сорвать выпуск целых партий ракет, которые российские самолеты и системы Украина пытается уничтожить на земле, а также на что способны западные ракеты JASSM-ER и Meteor и какую роль в противостоянии с Россией могут сыграть истребители Gripen.

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Асимметричный ответ: уничтожение российского производства "Искандеров"

Не имея достаточного количества собственной баллистики, Силы обороны Украины реализуют стратегию превентивного уничтожения российского ракетного потенциала. Показательным примером стал удар по заводу в Ленинградской области, который выпускает твердотопливные двигатели для оперативно-тактических ракет "Искандер-М".

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Производство такого топлива представляет собой крайне сложный технологический процесс. Для создания однородной массы используются специальные планетарные смесители, требующие идеальной чистоты и абсолютно стабильного электроснабжения.

По словам Романенко, даже минимальный перерыв в подаче тока (а во время атаки была повреждена местная электростанция) приводит к тому, что вся партия двигателей, которая заливалась в этот момент, становится непригодной и выбрасывается на свалку.

Хотя этот удар не означает немедленного прекращения ракетных обстрелов Украины, он существенно нарушает логистику противника. Двигатели еще нужно доставить на заводы-производители в Подмосковье или Воткинске, что занимает время. В сочетании с предыдущими ударами по производителям электроники и уничтожением пусковых установок это системно снижает возможности России наносить массированные удары.

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Охота на уникальную авиацию противника

Параллельно Украина методично выбивает российскую авиационную инфраструктуру. Удар по 123-му авиационному ремонтному заводу в городе Старая Русса(Новгородская область) имеет критически важное значение, ведь это предприятие осуществляет комплексный ремонт самолетов Ил-76 и созданных на их базе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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Завод ремонтирует двигатели Д-30, авионику и проводит локальную модернизацию этих машин, а также самолетов-заправщиков Ил-78. Учитывая, что стоимость одного А-50 составляет около 350 миллионов долларов, повреждение ремонтной базы является серьезным ударом по стратегической авиации России.

Кроме того, во время отражения украинской атаки на нефтяной терминал "Новатек" в порту Усть-Луга, вероятно, был потерян российский истребитель (Су-30СМ или Су-30СМ2), что свидетельствует о гибели экипажа из двух человек по сообщениям вражеских военных корреспондентов.

Напомним, в ночь на 11 ноября беспилотники массированная атака на Ленинградскую область России. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о якобы уничтожении 141 дрона, однако местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожарах.

Основным эпицентром атаки стал морской торговый порт Усть-Луга, расположенный примерно в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Там вспыхнул масштабный пожар на топливном терминале компании "Новатэк". Под удар попали комплекс по фракционированию и перевалке газового конденсата, резервуары для хранения нефтепродуктов, а также другая портовая инфраструктура. Столб дыма был виден за десятки километров, а в порту находились танкеры, занимавшиеся погрузкой. Из-за угрозы со стороны БПЛА закрыли аэропорт Пулково, а два пассажирских самолета перенаправили в Финляндию.

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Западное оружие как временная альтернатива

Пока украинский ВПК пытается восстановить мощности, поддержка партнеров остается критически важной. Появление на вооружении американских авиационных ракет JASSM-ER (система ERAM) с дальностью до 900 километров открывает новые возможности для истребителей F-16.

Несмотря на небольшую боевую часть, эти ракеты идеально подходят для быстрого поражения российских пусковых установок С-400 или "Искандеров" еще на этапе их выхода на позиции, при условии оперативного получения разведданных от США.

В то же время ожидания в отношении шведских истребителей Gripen требуют реалистичного подхода. Украина получит старые модели, радары которых не позволяют эффективно применять дальнобойные ракеты Meteor (дальность более 200 км). Их главной задачей станет охота на российские крылатые ракеты и реактивные дроны с помощью более дешевых боеприпасов, что позволит разгрузить F-16 для выполнения более сложных миссий на линии фронта.

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К слову, ракеты Meteor являются одними из самых современных западных средств воздушного боя большой дальности. Они способны развивать скорость около 4 Махов (примерно 4 600 километров в час) и поражать воздушные цели на расстоянии до 200 километров.

Особенность "Meteor" заключается в прямоточном реактивном двигателе, который поддерживает высокую скорость ракеты на протяжении всего полета, а не только на начальном этапе. Благодаря этому целям сложнее уклониться от поражения даже на большом расстоянии. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, может получать обновленные данные о цели уже после запуска и работать в условиях радиоэлектронного противодействия.

Для Украины такое оружие особенно важно в борьбе с российскими истребителями Су-34 и Су-35, которые запускают управляемые авиабомбы по украинским позициям, оставаясь вне зоны досягаемости многих украинских средств поражения.