Во время разговора с журналистами Владимир Зеленский констатировал, что Украина не получает ракеты "воздух-воздух" с той дальностью, которая нужна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

В каких ракетах "воздух-воздух" нуждается Украина?

По словам Зеленского, с Францией пока удается договариваться только о MICA, что позволяет поражать цели на около 80 километров.

В то же время сама дальнобойная ракета для истребителей, которая необходима для эффективного противодействия российской авиации, так и не была названа. Но объективно круг кандидатов просто минимальный, потому что у западных партнеров есть только две ракеты со значительной дальностью полотна – это последние версии американских AIM-120 AMRAAM - С-8 и D-3, а также наиболее дальнобойная Meteor от европейского MBDA.

Что касается цифр дальности, то по данным большинства источников, новейшие AIM-120D-3 имеют приблизительную дальность на уровне 160 километров (некоторые источники называют и 180 километров), а для AIM-120C-8 также фигурирует показатель около 160 километров (предыдущая C-7 – около 120 километров). В свою очередь MBDA официально заявляет для Meteor дальность более 200 километров.

Однако в реальности "дальность" пуска ракеты "воздух-воздух" – очень динамичный параметр: она зависит от относительного положения, скоростей, курсов и высот самолета-носителя и цели. В упрощенном примере ракета, выпущенная с высоты 10 километров по неманевровой цели на 5 километров, достигнет значительно большего расстояния пуска, чем выпущенная с малой высоты по маневренной цели, убегающей. Любые приведенные цифры – это условия идеального сценария.

Есть еще понятие No Escape Zone – расстояние, при котором цель уже не успевает выйти из досягаемости ракеты; она значительно меньше максимальной дальности полета в тех же условиях.

Впрочем по параметру No Escape Zone среди западных ракет Meteor остается лучшей и наиболее дальнобойной. Но ключевой вопрос – какие самолеты могут применить эту ракету и при каких условиях реализуют ее полный потенциал. Сейчас штатными носителями Meteor являются передовые версии Eurofighter, французские Rafale в конфигурации F3R и шведские Gripen (C/D в дальнейшем E/F).

Просто интегрировать Meteor на имеющиеся украинские F-16AM или на французские Mirage-2000F5 (которые могут использовать MICA) невозможно "с ходу". Даже для Eurofighter интеграция требовала времени – немцы только в 2024 году впервые провели испытательный пуск Meteor. Так что пока в Воздушных силах Украины нет штатных носителей этой ракеты. Ситуация может измениться в 2026 году с получением подержанных Gripen C/D – и очень желательно, чтобы они шли вместе с Meteor.

Кроме того, нужен и радар-самолет ДРЛО – Saab 340 AEW&C или другой подобный аппарат, о передаче которого говорили еще весной 2024 года. ДРЛО важен для автоматизированного целеуказания: чтобы выпустить дальнобойную ракету, сначала надо увидеть цель на достаточной дальности, а бортовая РЛС истребителя часто этого не обеспечивает и сама по себе является существенным демаскирующим фактором.

Поэтому даже получение для украинских F-16AM AIM-120C-8 (как это сделали Румыния и другие) без самолета-ДРЛВ проблему не решит: нужна "пара" – истребитель с дальнобойной ракетой и самолет-ДРЛВ, что в автоматическом режиме дает целеуказание.

Пример важности такой "пары" виден из наиболее масштабного последнего воздушного противостояния между Пакистаном и Индией в ночь на 7 мая 2025 года: Пакистан имел J-10C с дальнобойным PL-15 и 12 ДРЛО (Saab 2000 Erieye и ZDK-03), тогда как Индия, хоть и имела Rafale с Meteor, имела только шесть ДРЛО (собственные EMB-145AEW Netra и российские A-50EI) – и вопрос автоматизированного целеуказания стал весомым фактором.

Что Зеленский говорил о необходимости в ракетах "воздух-воздух"?