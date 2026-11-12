Росія може залишитися без "Іскандерів": Україна знайшла спосіб зірвати виробництво ракет і послабити авіацію ворога

Україна знаходить способи послабити російську військову машину навіть без достатньої кількості власних балістичних ракет. Сили оборони б'ють не лише по військових об'єктах, а й по підприємствах, без яких Росія не зможе виробляти ракети, ремонтувати стратегічну авіацію та підтримувати роботу своєї бойової техніки. Наслідки таких атак можуть виявитися значно серйознішими, ніж здається на перший погляд.

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Авіаційний експерт Валерій Романенко в аналітиці для 24 Каналу пояснив, чому удар по виробництву палива для "Іскандерів" може зірвати випуск цілих партій ракет, які російські літаки та системи Україна намагається знищити на землі, а також на що здатні західні ракети JASSM-ER і Meteor та яку роль у протистоянні з Росією можуть відіграти винищувачі Gripen.

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Асиметрична відповідь: знищення російського виробництва "Іскандерів"

Не маючи достатньої кількості власної балістики, Сили оборони України реалізують стратегію превентивного знищення російського ракетного потенціалу. Показовим прикладом став удар по заводу в Ленінградській області, який випускає твердопаливні двигуни для оперативно-тактичних ракет "Іскандер-М".

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Виробництво такого палива є вкрай складним технологічним процесом. Для створення однорідної маси використовуються спеціальні планетарні змішувачі, які вимагають ідеальної чистоти та абсолютно стабільного електропостачання.

За словами Романенка, навіть мінімальна перерва в подачі струму (а під час атаки була пошкоджена місцева електростанція) призводить до того, що вся партія двигунів, яка заливалася в цей момент, стає непридатною і викидається на смітник.

Хоча цей удар не означає миттєвого припинення ракетних обстрілів України, він суттєво порушує логістику ворога. Двигуни ще потрібно доставити на заводи-виробники у Підмосков'ї чи Воткінську, що займає час. У поєднанні з попередніми ударами по виробниках електроніки та знищенням пускових установок, це системно зменшує можливості Росії завдавати масованих ударів.

Повне інтерв'ю з авіаекспертом: дивитись відео

Полювання на унікальну авіацію ворога

Паралельно Україна методично вибиває російську авіаційну інфраструктуру. Удар по 123-му авіаційному ремонтному заводу в місті Стара Русса (Новгородська область) є критично важливим, адже це підприємство здійснює комплексний ремонт літаків Іл-76 та створених на їхній базі літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

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Завод ремонтує двигуни Д-30, авіоніку та проводить локальну модернізацію цих машин, а також літаків-заправників Іл-78. Враховуючи, що вартість одного А-50 становить близько 350 мільйонів доларів, пошкодження ремонтної бази є серйозним ударом по стратегічній авіації Росії.

Крім того, під час відбиття української атаки на нафтовий термінал "Новатек" в порту Усть-Луга, ймовірно, був втрачений російський винищувач (Су-30СМ або Су-30СМ2), про що свідчать повідомлення ворожих воєнкорів про загибель екіпажу з двох осіб.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада безпілотники масовано атакували Ленінградську область Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про нібито знищення 141 дрона, однак місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежі.

Основним епіцентром атаки став морський торговельний порт Усть-Луга, розташований приблизно за 100 кілометрів від Санкт-Петербурга. Там спалахнула масштабна пожежа на паливному терміналі компанії "Новатек". Під удар потрапили комплекс із фракціонування та перевалки газового конденсату, резервуари для зберігання нафтопродуктів, а також інша портова інфраструктура. Стовп диму було видно за десятки кілометрів, а в порту на завантаженні перебували танкери. Через загрозу БпЛА закривали аеропорт Пулково, а два пасажирські літаки перенаправили до Фінляндії.

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Західна зброя як тимчасова альтернатива

Доки український ВПК намагається відновити потужності, критичною залишається підтримка партнерів. Поява на озброєнні американських авіаційних ракет JASSM-ER (система ERAM) з дальністю до 900 кілометрів відкриває нові можливості для винищувачів F-16.

Попри невелику бойову частину, ці ракети ідеально підходять для швидкого ураження російських пускових установок С-400 чи "Іскандерів" ще на етапі їх виходу на позиції, за умови оперативного отримання розвідданих від США.

Водночас очікування на шведські винищувачі Gripen потребують реалістичного підходу. Україна отримає старі моделі, радари яких не дозволяють ефективно застосовувати далекобійні ракети Meteor (дальність понад 200 км). Їхнім головним завданням стане полювання на російські крилаті ракети та реактивні дрони за допомогою дешевших боєприпасів, що дозволить розвантажити F-16 для більш складних місій на лінії фронту.

До слова, ракети Meteor є одними з найсучасніших західних засобів повітряного бою великої дальності. Вони здатні розвивати швидкість близько 4 Махів (приблизно 4 600 кілометрів на годину) та уражати повітряні цілі на відстані до 200 кілометрів.

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Особливість Meteor полягає у прямоточному реактивному двигуні, який підтримує високу швидкість ракети протягом усього польоту, а не лише на початковому етапі. Завдяки цьому цілі складніше ухилитися від ураження навіть на великій відстані. Ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення, може отримувати оновлені дані про ціль уже після запуску та працювати в умовах радіоелектронної протидії.

Для України така зброя особливо важлива у боротьбі з російськими винищувачами Су-34 і Су-35, які запускають керовані авіабомби по українських позиціях, залишаючись поза зоною досяжності багатьох українських засобів ураження.