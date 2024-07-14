"Мы это сделаем": у Зеленского верят, что США позволят бить вглубь России своим оружием

Офис Президента верит, что Украина когда-то-таки получит разрешение от США на удары по России. И речь идет не только о приграничных территориях, но и о целях в глубине.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква считает, что есть шанс получить соответствующее разрешение уже в ближайшее время. По его словам, рано или поздно Киев сможет убедить Белый дом.

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Украина работает над разрешением относительно ударов по России

Жовква вспомнил о саммите НАТО в Вашингтоне, который завершился несколько дней назад – 11 июля. Он отметил, что работа над этим вопросом велась задолго до саммита, с тех пор уже были определенные сдвиги.

Мы работаем с США на разных уровнях – с Минобороны, Советом нацбезопасности, Белым домом – мы движемся по этому пути и надеемся, что это решение примут в ближайшее время. Нам это нужно.

Чиновник призвал не спекулировать в прессе это очень важное решение относительно ударов американским оружием по России. Как он отметил, Киев активно работает над этим, прилагая максимум усилий.

И мы это сделаем (получим разрешение на удары по глубине России – 24 Канал),

– акцентировал Жовква.

Заместитель руководителя ОП намекнул, что все важные решения, которые Вашингтон принимал ранее, не сопровождались громким медийным шумом. На этот раз, вероятно, все будет так же.

Чиновник констатировал, что главным аргументом Украины в этой дискуссии является защита от ракетных ударов, которые Россия наносит из конкретных мест на своей территории.

Одновременно Игорь Жовква призвал не забывать о недавно подписанном двустороннее соглашение по безопасности, а также масштабы помощи, предоставленной со стороны США.