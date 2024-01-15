В ближайшее время увидите приятные новости, – Данилов рассказал, какую задачу дал Зеленский

Россияне снова усиливают ракетный террор Украины. Однако в военно-политическом руководстве нашего государства подчеркивают, что это не останется без внимания.

Россияне будут получать достойный ответ на преступления, совершаемые в Украине. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Задание от Зеленского

В течение последних двух-трех недель российские оккупанты интенсифицировали ракетные обстрелы Украины. Это происходит на фоне новостей о подготовке Украины к получению западных истребителей

Не думаю, что эти сумасшедшие привязывают это к передаче F-16. У них своя логика и тактика. Единственное, что я могу сказать, Президент Украины Владимир Зеленский на последних заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего дал четкую задачу, чтобы мы обязательно на каждую атаку агрессора отвечали,

– подчеркнул Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, соответствующие институты получили свои задачи. Скорее всего, для российских захватчиков будут готовить немало "сюрпризов".

"В ближайшее время вы увидите еще больше приятных новостей, относящиеся к уничтожению определенных объектов в России. Все ради того, чтобы они прекратили то террористическое нашествие, которое совершают на территории нашей страны", – подчеркнул Данилов.

Ни одно преступление россиян не останется безнаказанным.

Врагов будут уничтожать всюду

В прошлом году Россия массово обстреливала объекты критической инфраструктуры в Украине, что привело к большим проблемам в энергосистеме и не только. Данилов отметил, что при определенных условиях такие объекты могут находиться под ударом и на российской территории.

Если эти объекты (критической инфраструктуры – 24 Канал) используют российские военные для подготовки тех или иных вещей, они будут уничтожены. Это цели, которые не обсуждаются,

– отметил Данилов.

Ранее наши партнеры на Западе считали, что у Украины нет права уничтожать россиян на их территории. Однако эта ситуация кардинально меняется.

"Мы не будем ни у кого спрашивать, каким образом нам уничтожать, подчеркиваю, собственным оружием террористов, где бы они ни находились", – заметил Данилов.

Российские оккупанты будут уничтожены, как бы и где бы ни скрывались.

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