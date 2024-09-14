Песков говорит одно, а Путин – противоположное, – Яковенко об ударах по российской территории

Диктатор Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков часто говорят совершенно разные вещи. Не стоит искать логику в их словах.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, комментируя заявления Путина и Пескова о возможном разрешении на удары по России западным дальнобойным оружием.

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Нет никаких "красных линий"

Как отметил Яковенко, Песков додумался сказать, что так называемая "сво" является ответом на удары по России. Такое впечатление, будто Украина до начала полномасштабной войны била по России.

Путин же начал говорить, что такое разрешение будет означать "прямое участие Альянса в войне". Хотя до того он уже говорил, что Штаты и другие государства воюют против России. Не надо искать логики в этих заявлениях.

Вывод простой. Однозначно нужно бить. И никакого другого ответа, от того, который Россия постоянно делает, не будет. Разговоры об эскалации – пустые звуки. Он и так обстреливает украинские города и убивает украинских граждан. У него нет ничего в запасе, что он мог бы запустить в ответ на это разрешение. Все "красные линии" в головах западных политиков нужно стереть,

– подчеркнул Яковенко.

Обратите внимание! По данным СМИ, США и Великобритания решили разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России. Но пока они не хотят об этом официально объявлять.