Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, коментуючи заяви Путіна та Пєскова про можливий дозвіл на удари по Росії західною далекобійною зброєю.

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Немає ніяких "червоних ліній"

Як наголосив Яковенко, Пєсков додумався сказати, що так звана "сво" є відповіддю на удари по Росії. Таке враження, ніби Україна до початку повномасштабної війни била по Росії.

Путін ж почав говорити, що такий дозвіл означатиме "пряму участь Альянсу у війні". Хоча до того він вже говорив, що Штати та інші держави воюють проти Росії. Не треба шукати логіки в цих заявах.

Висновок простий. Однозначно потрібно бити. І ніякої іншої відповіді, від тої яку Росія постійно робить, не буде. Розмови про ескалацію – пусті звуки. Він і так обстрілює українські міста та вбиває українських громадян. У нього немає нічого в запасі, що він міг би запустити у відповідь на цей дозвіл. Усі червоні лінії в головах західних політиків потрібно стерти,

– підкреслив Яковенко.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, США та Велика Британія вирішили дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії. Але поки вони не хочуть про це офіційно оголошувати.