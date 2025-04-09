Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что ранее с аэродрома "Моздок" россияне летали в Афганистан во время войны. Сейчас там размещена одна эскадрилья – около 10 самолетов "Ту-22М3", а также развернута СИС – специальная инженерная система для подготовки ракет "Х-22" и "Х-32".

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"Сегодня был подобный массированный налет. На "Моздок" летело несколько десятков беспилотников. Прорвали ПВО, прошли почти 1000 километров. Примерно через неделю станет известно, что именно было там уничтожено. Атака была очень серьезная", – сказал Роман Свитан.

Он добавил, что часть БпЛА летела и по другим аэродромам – через Саратов на Энгельс, пытались добраться до Оренбурга.

Что эффективнее: удары по СИС или НПЗ

Свитан отметил, что уничтожение СИС – это правильная тактика, ведь они обеспечивают подготовку ракет к запуску. В то же время он отметил необходимость возвращения к ударам по нефтеперерабатывающим заводам.

Например, возьмем "Моздок". "Ту-22М3" заправляется топливом "РТ". В Энгельсе базируются "Ту-95", которые заправляются "Т-1", "Т-2" – это авиационный керосин. Там же стоят "Ту-160", которые используют "ТС-8В" – более плотное авиационное топливо. "Ту-22М3" за один вылет потребляет целую железнодорожную цистерну – это 55 тонн, "Ту-95" – до сотни тонн,"Ту-160" – почти три цистерны,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что авиационный керосин нужно уничтожать в местах его производства – на нефтеперерабатывающих заводах. В России около 10 основных НПЗ, а в целом – примерно 20. Они ежегодно производят 10 миллионов тонн керосина. Часть идет на экспорт, но подавляющее большинство – это объем, который потребляет российская военная авиация.

"Уничтожьте НПЗ – и авиация просто не сможет летать. Не придется гоняться за ракетами – их не запустишь из рогатки. Ни "Х-22", ни "Х-101", ни "Х-555". Та же история с "Калибрами": потопите Черноморский флот – и "Калибры" больше не будут летать. Береговой комплекс их не выпустит", – сказал Свитан.

Какими были успехи предыдущих атак

Он отметил, что сейчас генералам фактически "связали руки" – они прекратили наносить удары по НПЗ и уничтожать Черноморский флот. Этот механизм ограничения нужно отменить и вернуться к действенной практике.

К слову, первая серьезная атака СОУ была по "Энгельсу". Тогда уничтожили специальную инженерную службу подготовки ракет "Х-101" и "Х-555" – вместе с почти сотней ракет. Также в марте нанесли удар по "Шайковке" – там базировались "Ту-22М3" с ракетами "Х-22" и "Х-32". Удар тоже пришелся по специальной инженерной службе, которую вывели из строя.

Уничтожили саму систему подготовки ракет, и россияне практически потеряли возможность заправки. "Х-22" – чрезвычайно сложная в эксплуатации ракета, заправляемая двухкомпонентным высокотоксичным топливом, которое при сгорании создает реактивную тягу.