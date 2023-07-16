Конечно, говорилось именно об ударах по военных объектах на территории страны-агрессорки. Украину интересуют конкретные объекты России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Почему сейчас раздаются подобные заявления

Военный эксперт предположил, что, если сейчас о такой теме начали открыто говорить, то Украина наладила массовое производство оружия для уничтожения военных объектов в России.

Не будем прятаться и скрывать удары, они сразу будут отмечены: "да, мы начали работать по территории России". Думаю, сейчас уже будут массовые удары, поскольку нам нужно растягивать фронт,

– подчеркнул Роман Свитан.

В частности, для Украины важно вытащить россиян на границы Брянской, Белгородской и Курской областей.

Обратите внимание ! Украинское военное командование не признавало причастности к предварительным ударам по России.

Роман Свитан о предстоящих ударах по военным объектам России: смотреть видео

Приоритетные цели для ВСУ

Военные объекты, наиболее интересующие ВСУ, это российские аэродромы. Оккупанты используют близко 40 аэродромов для работы авиации на фронте и обстрелов Украины.

"Когда БпЛА летели на "Балтимор" – это было выполнение задачи по уничтожению авиационных средств поражения на аэродромах. А беспилотник под прямым руководством можно направить сразу в самолет", – заметил летчик-инструктор.

Заметим, что из-за необходимости воздушности в воздухе самолеты созданы из материалов, которые очень легко пробить. Поэтому боеприпас любого уровня, который разорвется у самолета, повреждает его, иногда даже до выхода из строя.

То есть даже один беспилотник с боезапасом может нанести поражение двум бортам.

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