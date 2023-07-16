Конечно, говорилось именно об ударах по военных объектах на территории страны-агрессорки. Украину интересуют конкретные объекты России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Почему сейчас раздаются подобные заявления
Военный эксперт предположил, что, если сейчас о такой теме начали открыто говорить, то Украина наладила массовое производство оружия для уничтожения военных объектов в России.
Не будем прятаться и скрывать удары, они сразу будут отмечены: "да, мы начали работать по территории России". Думаю, сейчас уже будут массовые удары, поскольку нам нужно растягивать фронт,
– подчеркнул Роман Свитан.
В частности, для Украины важно вытащить россиян на границы Брянской, Белгородской и Курской областей.
Роман Свитан о предстоящих ударах по военным объектам России: смотреть видео
Приоритетные цели для ВСУ
Военные объекты, наиболее интересующие ВСУ, это российские аэродромы. Оккупанты используют близко 40 аэродромов для работы авиации на фронте и обстрелов Украины.
"Когда БпЛА летели на "Балтимор" – это было выполнение задачи по уничтожению авиационных средств поражения на аэродромах. А беспилотник под прямым руководством можно направить сразу в самолет", – заметил летчик-инструктор.
Заметим, что из-за необходимости воздушности в воздухе самолеты созданы из материалов, которые очень легко пробить. Поэтому боеприпас любого уровня, который разорвется у самолета, повреждает его, иногда даже до выхода из строя.
То есть даже один беспилотник с боезапасом может нанести поражение двум бортам.
"Хлопок" в России: последние новости
- В ночь на 14 июля в российском Воронеже прозвучали взрывы. Российская ПВО вроде бы сбила дроны, целью которых был аэродром "Балтимор". Однако нельзя утверждать наверняка о том, что произошло. Вполне возможно, что беспилотники долетели туда, куда планировалось.
- "Хлопок" наведалась и в Ростова-на-Дону. В России сразу же заявили о "работе ПВО". Уже обычно оккупанты начали уверять, что ничего не произошло. Хотя власти сообщили о повреждении некоторых кровель.
- Никак спокойно не наступит в русском Шебекино. 9 июля там возникло сразу несколько пожаров вроде бы в результате обстрела. В этом, конечно, обвинили вооруженные силы Украины. Один из снарядов якобы попал в центральный рынок и там разгорелся пожар.