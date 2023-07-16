Звісно, мовилось про удари саме по військових об'єктах на території країни-агресорки. Для України є пріоритетними конкретні об'єкти в Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чому зараз лунають подібні заяви

Військовий експерт припустив, що якщо зараз про таку тему почали відкрито говорити, то Україна налагодила масове виробництво зброї для знищення військових об'єктів в Росії.

"Не будемо ховатися та приховувати удари, вони одразу будуть позначені: "так, ми почали працювати по території Росії". Думаю, зараз вже будуть масові удари (по військових обʼєктах на території Росії – 24 Канал), оскільки нам потрібно розтягувати фронт", – припустив Роман Світан.

Зокрема, для України важливо витягнути росіян на кордони Брянської, Бєлгородської та Курської області.

Зверніть увагу! Українське військове командування не визнавало причетності до попередніх ударів по Росії.

Роман Світан про майбутні удари по військових об'єктах Росії: дивитись відео

Пріоритетні цілі для ЗСУ

Військові об'єкти, які найбільше зацікавлюють ЗСУ, це російські аеродроми. Окупанти використовують близько 40 аеродромів для роботи авіації на фронті та обстрілів України.

"Коли БпЛА летіли на "Балтимор" – це було виконання завдання зі знищення авіаційних засобів ураження на аеродромах. А безпілотник під прямим керівництвом можна направити одразу в літак", – зауважив льотчик-інструктор.

Зауважимо, що через необхідність легкості в повітрі літаки створені з матеріалів, які дуже легко пробити. Тому боєприпас будь-якого рівня, який розірветься біля літака, пошкоджує його, іноді навіть до виходу з ладу.

Тобто навіть один безпілотник з боєзапасом може завдати уражень двом бортам.

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