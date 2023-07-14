Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал. До речі, у мережі вже поширили відео з місця подій.
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Що відомо про вибухи в Росії цієї ночі
Потужний "хлопок" чули в районі Воронежа. Ворожі телеграм-канали писали, що, в районі радгоспу "Масловський", можливо, "збили БпЛА". До речі, перед вибухом місцеві бачили в небі яскравий спалах.
Спалах та вибух у Воронежі: дивіться відео
Пропагандисти припустили, що могла відпрацювати "ПеВеО". Зауважимо, достеменно невідомо, що насправді сталося, чи є руйнування та постраждалі.
Вибух у Воронежі: дивіться відео
До речі, вибух пролунав і в Курчатові Курської області. Пропагандисти зазначають, що там розташована АЕС. Додають, що за попередніми даними, нібито також "відпрацювала ППО".
Вибухи у Курській області: дивіться відео
У Ростові цвіла "бавовна"
- Нещодавно, 9 липня, вибухи лунали в Ростові-на-Дону. Вже традиційно окупанти заявили, що "патєрь нєт", нібито відпрацювала ППО.
- Водночас загарбники визнали, що руйнування споруд. Окрім того, вкотре звинуватили у всьому нашу державу.
- Пропагандисти заявляли про нібито збиття "ракети", а згодом і "безпілотника".