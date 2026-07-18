"Будет коллапс", – военный эксперт предположил, куда Украина нанесет удары после НПЗ

Пока рано делать выводы о том, кто находится в более выгодном положении в этой войне. Однако совершенно очевидно, что удары Украины по НПЗ уже сорвали немало планов россиян, а нашим следующим шагом могут стать гораздо более серьезные атаки.

Как отметил в эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский, сегодня Россия превосходит нас по численности личного состава и количеству вооружения. Но в войне нельзя делать линейные выводы, поскольку нереформированность российского государства не позволяет Владимиру Путину обеспечить оборону страны.

Куда дальше будет целиться Украина?

Стоит отметить, что Россия всегда действовала в наступательном темпе. Как только она переходила к обороне, то очень сильно от этого страдала. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Россия напоминает крысу, которую загнали в угол. Все это – последствия давления, продолжающегося еще с 2014 года.

Уже давно говорили, что примерно через четыре года после начала масштабной агрессии Россия начнет терять свой потенциал. Мы уже получаем информацию о том, что нефтеперерабатывающий комплекс уничтожен как минимум на 40%,

– отметил военный эксперт.

Сейчас начались удары по основным отраслям логистики – тем отраслям, которые обеспечивают Россию ресурсами. Ведь морской транспорт обеспечивает массовость экспортных поставок.

Следующим этапом, скорее всего, станут удары по железнодорожной инфраструктуре, поскольку Россия, несмотря на то что является большой железнодорожной державой, имеет определенные ограничения и слабые места в железнодорожной инфраструктуре.

"Большая часть инфраструктуры европейской части России электрифицирована, а азиатская часть – нет. В условиях топливного кризиса можно только представить, что произойдет, если азиатская часть России останется без топлива, обеспечивающего потребности транспорта. Это коллапс, ведь именно железная дорога является основным направлением ресурсного обеспечения и экспорта в порты Дальнего Востока", – подчеркнул Сергей Грабский.

Военный эксперт о следующем этапе ударов: смотрите видео

Россия оказывается неспособной обеспечить устойчивость своей обороны, обеспечить потребности войны. Но это только начало этого процесса. Мы должны быть очень осторожны в своих выводах и, самое главное, усиливать интенсивность ударов в несколько раз.