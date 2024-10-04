Как рассказал 24 Каналу полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп, такие удары являются очень важными. Они имеют значительное влияние на способности России продолжать войну против Украины.

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Как уничтожение снарядов повлияет на фронт

Удары по складам не остановят страну-агрессора, но точно повлияют на ее продвижение. Украина демонстрирует большое мастерство на поле боя и инновации в разработках техники и оружия. В частности той, которую используют для нанесения ударов по территории России.

Одна из важнейших вещей, которую может сделать любая армия – это ударить глубоко в тыл врага, чтобы существенно снизить его боеспособность. Речь идет не только об уничтожении солдат на передовой, что является важным, но и об ударах по логистике.

Топливо, боеприпасы являются жизненно важными для поддержки военных действий России. Украина приняла хорошее решение, сосредоточив свои усилия именно на беспилотниках,

– подчеркнул Ричард Кэмп.

Именно БПЛА является важной частью ведения войны в будущем. Поэтому Украине нужно работать в этом направлении и расширять усилия.

Обратите внимание! В ночь на 29 сентября дроны атаковали сразу несколько регионов России. БПЛА двигались в сторону важных объектов, в частности аэродрома. Взрывы раздавались в Краснодарском крае, в районе Ейска, откуда оккупанты чуть ли не ежедневно запускают "Шахеды".

Какие самые большие вызовы для российской армии

Страна-агрессор не может защитить собственные склады снабжения. Важно выводить из строя зенитные системы, которые использует Россия для защиты. Это можно делать, нанося удары.

Если вы посмотрите на многие российские районы, то увидите, что они плохо защищены. Россия имеет ограниченные вооруженные силы и большинство из них сосредоточено на линии фронта в Украине,

– отметил полковник британской армии.

Поэтому главная цель ударов по России – оттянуть вражеские ресурсы противовоздушной обороны и заставить страну-агрессора перевести некоторые из них обратно. Соответственно на фронте ее силы станут слабее, ведь ПВО защищает логистику оккупантов и их тылы.

К тому же Украина завершает разработки собственной ракеты большой дальности. Для России это станет большой угрозой. Комбинация дронов, большое количество беспилотников и баллистические ракеты – серьезная опасность для врага. Однако и для нашего государства развитие противовоздушной обороны является критической потребностью.