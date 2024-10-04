Як розповів 24 Каналу полковник британської армії у відставці Річард Кемп, такі удари є дуже важливими. Вони мають значний вплив на спроможності Росії продовжувати війну проти України.

Читайте також Там було 20 резервуарів з паливом: дрони СБУ потужно вдарили по нафтобазі у Воронезькій області

Як знищення снарядів вплине на фронт

Удари по складах не зупинять країну-агресорку, але точно вплинуть на її просування. Україна демонструє велику майстерність на полі бою та інновації в розробках техніки та зброї. Зокрема тієї, яку використовують для завдання ударів по території Росії.

Одна з найважливіших речей, яку може зробити будь-яка армія – це вдарити глибоко в тил ворога, щоб суттєво знизити його боєздатність. Мовиться не лише про знищення солдатів на передовій, що є важливим, але й про удари по логістиці.

Паливо, боєприпаси є життєво важливими для підтримки військових дій Росії. Україна ухвалила хороше рішення, зосередивши свої зусилля саме на безпілотниках,

– підкреслив Річард Кемп.

Саме БпЛА є важливою частиною ведення війни у майбутньому. Тому Україні потрібно працювати у цьому напрямку та розширювати зусилля.

Зверніть увагу! У ніч на 29 вересня дрони атакували одразу кілька регіонів Росії. БпЛА рухались в бік важливих об'єктів, зокрема аеродрому. Вибухи лунали в Краснодарському краї, в районі Єйська, звідки окупанти чи не щодня запускають "Шахеди".

Які найбільші виклики для російської армії

Країна-агресорка не може захистити власні склади постачання. Важливо виводити з ладу зенітні системи, які використовує Росія для захисту. Це можна робити, завдаючи ударів.

Якщо ви подивитесь на багато російських районів, то побачите, що вони погано захищені. Росія має обмежені збройні сили й більшість з них зосереджена на лінії фронту в Україні,

– зауважив полковник британської армії.

Тож головна мета ударів по Росії – відтягнути ворожі ресурси протиповітряної оборони й змусити країну-агресорку перевести деякі з них назад. Відповідно на фронті її сили стануть слабшими, адже ППО захищає логістику окупантів та їхні тили.

До того ж Україна завершує розробки власної ракети великої дальності. Для Росії це стане великою загрозою. Комбінація дронів, велика кількість безпілотників і балістичні ракети – серйозна небезпека для ворога. Проте і для нашої держави розвиток протиповітряної оборони є критичною потребою.