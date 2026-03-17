Раньше это невозможно было представить, – Подоляк указал на интересный момент в новой риторике Кремля

В Кремле уже признают, что ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности из-за украинских дронов. Ранее же они не могли долететь до Урала.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Силы обороны продолжают уничтожать военные мощности на территории России. Украина четко показывает, что имеет так называемые "карты" в рукаве.

Смотрите также Вам не послышалось: что известно о дронах P1-SUN, почему их так назвали и спасают ли они от "Шахедов"

Как партнеры могут помочь Украине?

По словам Подоляка, уже председатель совбеза РФ Сергей Шойгу заговорил, что в России не осталось территорий, где можно было бы безопасно разместить производство. То есть он признает, что способности Украины обстреливать страну-агрессора существенно выросли.

Аргумент на столе. Украина воюет 4+ года против России, и сегодня может поразить производства независимо от их расстояния. Два года назад это себе представить было невозможно, а сейчас Украина имеет все карты на руках,

– отметил Подоляк.

Единственное, чего сейчас не хватает Украине – надлежащей поддержки от Соединенных Штатов, европейских партнеров и других стран. Многие из них осознают все риски, которые создает Россия. Однако они до сих пор не инвестируют значительные средства в предприятия по производству дронов и ракет.

Обратите внимание! В марте Силы обороны успешно поразили завод "Кремний Эл" в Брянске. Важно, что для этого использовали несколько франко-британских ракет Storm Shadow.

Какое оружие разрабатывает Украина?