Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Сили оборони продовжують знищувати військові потужності на території Росії. Україна чітко показує, що має так звані "карти" в рукаві.
Як партнери можуть допомогти Україні?
За словами Подоляка, вже голова радбезу РФ Сергій Шойгу заговорив, що в Росії не залишилося територій, де можна було б безпечно розмістити виробництво. Тобто він визнає, що спроможності України обстрілювати країну-агресорку суттєво зросли.
Аргумент на столі. Україна воює 4+ роки проти Росії, і сьогодні може уразити виробництва незалежно від їх відстані. Два роки тому це собі уявити було неможливо, а зараз Україна має всі карти не руках,
– зазначив Подоляк.
Єдине, чого зараз не вистачає Україні – належної підтримки від Сполучених Штатів, європейських партнерів та інших країн. Багато хто з них усвідомлює усі ризики, які створює Росія. Однак вони досі не інвестують значні кошти у підприємства з виробництва дронів та ракет.
Зверніть увагу! У березні Сили оборони успішно уразили завод "Кремній Ел" в Брянську. Важливо, що для цього використали кілька франко-британських ракет Storm Shadow.
Яку зброю розробляє Україна?
- Україна вже кілька років працює над власною далекобійною зброєю. Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив, у чому проблема з розробкою власної балістичної ракети.
- Відомо, що українська компанія Fire Point працює над балістичною ракетою FP-9. Її дальність польоту становитиме понад 850 кілометрів, що дасть можливість уразити ті цілі, які зараз є важкодоступними. Зокрема йдеться і про Москву.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що українську балістичну ракету FP-9 можуть прийняти на озброєння вже цього року. Він припустив, коли це станеться.