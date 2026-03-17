Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Сили оборони продовжують знищувати військові потужності на території Росії. Україна чітко показує, що має так звані "карти" в рукаві.

Як партнери можуть допомогти Україні?

За словами Подоляка, вже голова радбезу РФ Сергій Шойгу заговорив, що в Росії не залишилося територій, де можна було б безпечно розмістити виробництво. Тобто він визнає, що спроможності України обстрілювати країну-агресорку суттєво зросли.

Аргумент на столі. Україна воює 4+ роки проти Росії, і сьогодні може уразити виробництва незалежно від їх відстані. Два роки тому це собі уявити було неможливо, а зараз Україна має всі карти не руках,

– зазначив Подоляк.

Єдине, чого зараз не вистачає Україні – належної підтримки від Сполучених Штатів, європейських партнерів та інших країн. Багато хто з них усвідомлює усі ризики, які створює Росія. Однак вони досі не інвестують значні кошти у підприємства з виробництва дронів та ракет.

Зверніть увагу! У березні Сили оборони успішно уразили завод "Кремній Ел" в Брянську. Важливо, що для цього використали кілька франко-британських ракет Storm Shadow.

Яку зброю розробляє Україна?