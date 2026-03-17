Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Силы обороны продолжают уничтожать военные мощности на территории России. Украина четко показывает, что имеет так называемые "карты" в рукаве.

Как партнеры могут помочь Украине?

По словам Подоляка, уже председатель совбеза РФ Сергей Шойгу заговорил, что в России не осталось территорий, где можно было бы безопасно разместить производство. То есть он признает, что способности Украины обстреливать страну-агрессора существенно выросли.

Аргумент на столе. Украина воюет 4+ года против России, и сегодня может поразить производства независимо от их расстояния. Два года назад это себе представить было невозможно, а сейчас Украина имеет все карты на руках,

– отметил Подоляк.

Единственное, чего сейчас не хватает Украине – надлежащей поддержки от Соединенных Штатов, европейских партнеров и других стран. Многие из них осознают все риски, которые создает Россия. Однако они до сих пор не инвестируют значительные средства в предприятия по производству дронов и ракет.

Обратите внимание! В марте Силы обороны успешно поразили завод "Кремний Эл" в Брянске. Важно, что для этого использовали несколько франко-британских ракет Storm Shadow.

Какое оружие разрабатывает Украина?