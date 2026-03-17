Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Силы обороны продолжают уничтожать военные мощности на территории России. Украина четко показывает, что имеет так называемые "карты" в рукаве.
Как партнеры могут помочь Украине?
По словам Подоляка, уже председатель совбеза РФ Сергей Шойгу заговорил, что в России не осталось территорий, где можно было бы безопасно разместить производство. То есть он признает, что способности Украины обстреливать страну-агрессора существенно выросли.
Аргумент на столе. Украина воюет 4+ года против России, и сегодня может поразить производства независимо от их расстояния. Два года назад это себе представить было невозможно, а сейчас Украина имеет все карты на руках,
– отметил Подоляк.
Единственное, чего сейчас не хватает Украине – надлежащей поддержки от Соединенных Штатов, европейских партнеров и других стран. Многие из них осознают все риски, которые создает Россия. Однако они до сих пор не инвестируют значительные средства в предприятия по производству дронов и ракет.
Обратите внимание! В марте Силы обороны успешно поразили завод "Кремний Эл" в Брянске. Важно, что для этого использовали несколько франко-британских ракет Storm Shadow.
Какое оружие разрабатывает Украина?
- Украина уже несколько лет работает над собственным дальнобойным оружием. Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил, в чем проблема с разработкой собственной баллистической ракеты.
- Известно, что украинская компания Fire Point работает над баллистической ракетой FP-9. Ее дальность полета составит более 850 километров, что даст возможность поразить те цели, которые сейчас являются труднодоступными. В частности речь идет и о Москве.
- Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что украинскую баллистическую ракету FP-9 могут принять на вооружение уже в этом году. Он предположил, когда это произойдет.