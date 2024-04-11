Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк добавив, что НПЗ является абсолютно конкретной инфраструктурой обеспечения войны. Поэтому, не должно возникать сомнений, что такие предприятия – законная цель.

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Уничтожение инфраструктуры врага – обязанность Украины

Стоит заметить, что на нефтеперерабатывающих заводах производят топливо, которое Россия использует для своих самолетов. Затем из них обстреливают Украину и наносят удары по мирным людям и городам.

Любой НПЗ на территории России является абсолютной военной целью. И это инфраструктурное уничтожение обязательно должно продолжаться. Иначе Россия будет иметь бесконечный ресурс для войны. Уничтожение инфраструктуры войны, логистики – это обязанность Украины,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Более того, такая возможность четко прописана в международном праве. Страна, которая ведет оборонительную войну, может уничтожать все объекты инфраструктурного характера, которые так или иначе обеспечивают логистику войны со стороны стран-агрессоров.

"Здесь нет никаких юридических проблем и не будет вопросов. Украина морально-этически правильно ведет себя, информационно правильно ведет себя, с точки зрения международного права также абсолютно законно ведет себя", – добавил Подоляк.

Возможны ли сухопутные операции на территории Белгорода

Все, что касается сухопутных операций и их масштабирования, то это может происходить только благодаря российским добровольческим формированиям. Речь идет прежде всего о РДК, легион "Свобода России", Сибирском батальоне, которые будут увеличивать свое присутствие на приграничных территориях.

Это очень правильная позиция. Украина будет воспринимать это абсолютно адекватно. Для нас это важный параметр, то есть перенос войны на территорию Белгородской и Курской областей. Ведь Белгородщина – область, из которой постоянно атакуют гражданское население Харьковщины,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Итак, это непосредственная пограничная военная зона, откуда идут удары. Но стоит еще раз подчеркнуть, что там воюют исключительно граждане России.

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