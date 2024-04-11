Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк додавши, що НПЗ є абсолютно конкретною інфраструктурою забезпечення війни. Отже, не має виникати сумнівів, що такі підприємства – законна ціль.

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Знищення інфраструктури ворога – обов'язок України

Варто зауважити, що на нафтопереробних заводах виробляють паливо, яке Росія використовує для своїх літаків. Потім з них обстрілюють Україну й завдають ударів по мирних людях і містах.

Будь-який НПЗ на території Росії є абсолютною військовою ціллю. І це інфраструктурне знищення обов'язково має продовжуватись. Інакше Росія матиме нескінченний ресурс для війни. Знищення інфраструктури війни, логістики – це обов'язок України,

– наголосив Михайло Подоляк.

Ба більше, така можливість чітко прописана у міжнародному праві. Країна, яка веде оборонну війну, може знищувати всі об'єкти інфраструктурного характеру, які так чи інакше забезпечують логістику війни з боку країн-агресорів.

"Тут немає жодних юридичних проблем і не буде питань. Україна морально-етично правильно поводиться, інформаційно правильно поводиться, з погляду міжнародного права також абсолютно законно поводиться", – додав Подоляк.

Чи можливі сухопутні операції на території Бєлгорода

Все, що стосується сухопутних операцій та їхнього масштабування, то це може відбуватися лише завдяки російським добровольчим формуванням. Мовиться насамперед про РДК, легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон, які збільшуватимуть свою присутність на прикордонних територіях.

Це дуже правильна позиція. Україна сприйматиме це абсолютно адекватно. Для нас це важливий параметр, тобто переніс війни на територію Бєлгородської та Курської областей. Адже Бєлгородщина – область, з якої постійно атакують цивільне населення Харківщини,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Отже, це безпосередня прикордонна військова зона, звідки йдуть удари. Але варто вкотре наголосити, що там воюють виключно громадяни Росії.

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