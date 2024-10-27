Путин пригрозил Западу в случае, если тот решится принять важное для Украины решение

В течение нескольких месяцев на Западе шли разговоры, позволять ли Украине бить вглубь России. Пока ни одного подобного решения принято не было.

Владимир Путин сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, что будет делать, если Запад таки даст добро на удары по России дальнобойным вооружением.

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"Варианты ответа обдумываются"

Прокремлевский журналист напомнил диктатору его предыдущие слова, что, мол, удары вглубь страны-агрессора будет означать прямую конфронтацию НАТО и России.

Путин отметил, что натовские офицеры, мол, давно воюют в Украине. По его словам, все происходит руками Альянса. Поэтому вопрос заключается в том, позволят ли они сами себе дальнобойные ракеты по России.

Глава Кремля уточнил, что украинские войска не могут применять дальнобойное оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО.

Диктатор заметил, что еще слишком рано говорить, как именно Россия отреагирует на такой шаг. Но, по его словам, Москва "должна будет" ответить.

Понятно, что наше военное ведомство над этим работает и будет предлагать различные варианты ответов,

– сказал Путин.

Напомним, что в администрации Байдена назвали основные причины, почему не дают Украине разрешения на дальнобойные удары по вражеской стране.