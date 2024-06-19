Санкции Сырского, – Свитан об успешном применении ракеты "Нептун"

Украинские силы ночью 18 июня атаковали российскую нефтебазу в Ростовской области и нефтяной терминал в Краснодарском крае. Удары были нанесены, в частности, ракетами "Нептун".

Ракета "Нептун" была разработана для потопления тяжелобронированных военных кораблей в море, однако эффективно используется в режиме наземной атаки. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что эти ракеты были созданы на базе старой советской противокорабельной ракеты "воздух – корабль" Х-35.

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Удары по углеводородной отрасли России

Украинские специалисты модернизировали эту ракету, изменив головку самонаведения. После этого обновленная ракета была способна работать по наземным целям с помощью ракетного комплекса "земля – земля", а предположительно и "воздух – земля".

Ракета Х-35 стартовая – воздушного базирования. Уже как ракету "Нептун" ее приземлили в береговой ракетный комплекс. Также эту ракету можно запускать с бомбардировщиков типа Су-24. Этот самолет может поднять в воздух две ракеты "Нептун" и отправить на большую дальность. Причем это все будет считаться ракетными средствами поражения,

– отметил военный эксперт.

Однако сейчас предположительно ракеты "Нептун" работают с берегового ракетного комплекса как стартовой установки с дальностью примерно 300 километров.

На этот раз ракетами "Нептун" были нанесены удары по углеводородной отрасли России, а именно по нефтяному терминалу ООО "Югнефтехимтранзит" в портовом городе Чушка Краснодарского края.

Это уже не только санкции Малюка-Буданова, но и санкции Сырского, ведь принимает решение по работе ракетами Главнокомандующий ВСУ. Именно у него в подчинении ракетные войска,

– объяснил Роман Свитан.

Напомним, что противокорабельными ракетами "Нептун" в частности был потоплен российский крейсер "Москва". Также это оружие нанесло удары по вражеским БДК "Азов", БДК "Ямал", разведывательному кораблю "Иван Хурс".