Сколько объектов Украина атаковала у России?

Украина уже имеет немало побед, которые изменили ход войны. Об этом пишет Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

Среди этих побед – применение дронов, которые остановили танковые колонны под Киевом, сокрушительные удары "непобедимому" Черноморскому флоту и освобождение от него акватории, а также непоправимый вред российской экономике из-за регулярной остановки авиасообщения. А теперь еще уничтожение "святая святых" российской экономики – нефтяного сектора.

За период 2024 – 2025 годов украинские силы осуществили более 100 подтвержденных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, из которых детально с коллегами мы изучили 75 наиболее значимых кейсов.

В условиях искусственных ограничений на использование западного оружия по территории России, Украина создала собственную модель асимметричной войны, которая может войти в учебники военной стратегии 21 века.

Согласно комплексному анализу 75 пораженных объектов российской нефтяной инфраструктуры за 2024 – 2025 годы, картина поражает своей диспропорцией.

Затраты Украины:

средняя стоимость одного дрона дальнего действия (типа Beaver/Lyutyi): 50 – 200 тысяч долларов;

средняя стоимость одной атаки: 50 тысяч – 2 миллиона долларов (1 – 10 дронов);

общие затраты на кампанию (очень грубо): 50 – 200 миллионов долларов.

Убытки для России (мы просуммировали убытки по каждому объекту):

прямые потери: 1 – 1,5 миллиарда долларов;

мультипликативный эффект: не менее 10 – 20 миллиардов долларов;

снижение переработки: 540 – 900 тысяч баррелей в день (10 – 17% от общей мощности);

влияние на ВВП России: 0,5 – 1% (ориентировочно 10 – 20 миллиардов долларов от прогнозируемого ВВП в 2 триллиона долларов).

Соотношение эффективности (наши затраты и потери врага) составляет 1:50 – 1000. Это самая крутая инвестиция.

Это означает, что каждый доллар, вложенный Украиной в дальнобойные дроны, приносит от 50 до 1000 долларов убытков российской экономике. В отдельных случаях, таких как удары по Астраханскому газовому заводу, соотношение достигает 1:7800.

Украинская кампания сфокусирована на трех ключевых элементах.

1. НПЗ – поражены более 30 заводов, в том числе и крупнейшие: Волгоградский (300 тысяч баррелей в день), Рязанский (340 тысяч), Омский (442 тысячи).

2. Экспортные терминалы – удары по Усть-Луге, Новороссийску и Приморску нарушили экспортные потоки на 10 – 20%.

3. Нефтехранилища – более 50 объектов, критических для военной логистики.

Мультипликативный эффект: цепная реакция в экономике.

Прямые разрушения – лишь вершина айсберга. Реальный ущерб проявляется в росте внутренних цен на топливо на 10 – 20%, что бьет по всем секторам экономики, углублении дефицита бюджета, достигшего 1,7% ВВП в 2025 году, логистическом коллапсе, ведь произошло нарушение поставок топлива для армии в прифронтовых регионах. Полностью восстановиться Россия не может из-за отсутствия западных технологий.

Какие последствия ждут Россию из-за ударов Украины?

Если Украина сохранит текущую интенсивность ударов (8 – 10 атак в месяц), то до конца года ожидаются некоторые последствия.

Для нефтяного сектора России:

снижение переработки на 25 – 30% (1,3 – 1,6 миллиона баррелей в день);

критический дефицит топлива в 15 – 20 регионах;

полная остановка 5 – 7 крупных НПЗ из-за невозможности ремонта;

падение экспорта нефтепродуктов на 30 – 40%.

Для российской экономики:

потери бюджета: дополнительные 15 – 25 миллиардов долларов (совокупно до 2% ВВП);

инфляция: ускорение до 15 – 20% из-за топливного кризиса;

сокращение ВВП: дополнительные 1,5 – 2,2 5% падения;

дефицит бюджета: рост до 5 – 6% ВВП.

Социальные последствия:

топливный кризис (уже начался): очереди на АЗС в 30 – 40 регионах;

рост недовольства: протесты в промышленных регионах из-за остановки предприятий (еще рано);

электоральное влияние: падение поддержки войны с 70% до 45 – 50% из-за экономических трудностей (а им это не все равно);

миграция: усиление оттока квалифицированных кадров.

Военные последствия:

дефицит топлива на фронте: сокращение интенсивности операций;

логистический коллапс: невозможность обеспечения группировок на расстоянии более 200 километров от железных дорог;

приоритезация: перераспределение топлива из гражданского сектора на военные нужды, что усилит социальное напряжение;

снижение мобильности: сокращение использования автомобилей и бронетехники из-за дефицита топлива;

Важно, что Украина не останавливается на достигнутом. В ближайшее время ожидается развертывание модернизированной ракеты "Нептун" с увеличенной дальностью и ракеты "Фламинго" с дальностью до 3000 километров и боевой частью весом около 1 тонны.

Это означает, что под ударом окажутся объекты в глубоком тылу России, в частности месторождения Западной Сибири – сердце российской нефтедобычи.

При поражении этих объектов Россию ждет:

падение добычи на 15 – 20% (1,5 – 2 миллиона баррелей в день);

критическое падение экспортных поступлений на 30 – 40 миллиардов в год;

технологический коллапс из-за невозможности обслуживания без западного оборудования.

Поэтому будем точно бить!

Украинская стратегия демонстрирует, как технологически продвинутая, но ресурсно ограниченная страна может эффективно противостоять противнику с многократным преимуществом.

При инвестициях менее 200 миллионов долларов Украина нанесла ущерб в 10 – 20 миллиардов долларов критически важному сектору российской экономики.

К концу 2025 года, при сохранении интенсивности ударов, совокупные потери российской экономики могут достичь 35 – 45 миллиардов долларов, что эквивалентно 2 – 2,5% ВВП. Это не просто тактический успех – это стратегическое истощение противника, что подрывает его способность финансировать и вести длительную войну.

В условиях, когда нефтегазовые доходы составляют 30 – 40% российского бюджета, каждый пораженный НПЗ – это удар по военному потенциалу агрессора.

Надвигающийся, топливный кризис, может стать тем фактором, который заставит Кремль пересмотреть свои военные амбиции.

Асимметричная война Украины доказывает: в 21 веке Давид может не только противостоять Голиафу, но и систематически разрушать экономический фундамент его военной машины, создавая предпосылки для внутренней дестабилизации агрессора.