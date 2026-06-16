Не только Московский НПЗ: что ещё поразили ВСУ этой ночью

Украинские военные нанесли ряд ударов по объектам в России и на оккупированных территориях. Помимо Московского нефтеперерабатывающего завода удалось также атаковать вражеские пункты управления и склады противника.

Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и Служба безопасности Украины.

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Каковы последствия ударов по России и ВОТ?

Одной из главных целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает топливом армию России и значительную часть столичного региона. В результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти.

На территории предприятия возник масштабный пожар. Также отмечается, что Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом российской столицы и поставляет топливо, в частности для московских аэропортов.

В то же время беспилотники атаковали инфраструктуру нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае. На объекте вспыхнул пожар. Еще подтверждено поражение предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Речь идет об АО "Центральное конструкторское бюро апаратостроения" вблизи Тулы. Известно, что данное предприятие специализируется на разработке и производстве радиолокационных систем и радионавигационного оборудования.

В результате удара повреждено здание и несущие конструкции сборочного цеха. Также нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам российских войск в районах Багатыря, Великой Новоселки и Сиверска в Донецкой области.

Под обстрелом, согласно обнародованной информации, оказались также полевой артиллерийский склад возле Кременовки, склады материально-технических средств в Донецке и склад беспилотников во временно оккупированном Мариуполе.

Кроме того, был нанесен удар по месту сосредоточения личного состава оккупантов в районе Ивановского Брянской области. По состоянию на утро 16 июня наблюдается пожар на комбинате "Темп" в Ярославской области, который был атакован 14 июня.

В СБУ подчеркнули, что украинские удары по нефтеперерабатывающим и другим стратегическим объектам направлены на снижение экономического и военного потенциала России, который используется для ведения войны против Украины.

Что известно о предыдущих атаках?

Напомним, ранее были атакованы пункты управления БПЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика в Донецкой области, а также мастерская по производству и комплектованию боеприпасов для тяжелых дронов.

Также под ударом оказались полевой артиллерийский склад в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Бика в Донецкой области, а также скопление личного состава врага в Малоконстантиновке.