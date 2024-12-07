В ГУР раскрыли, сколько нефтяных объектов России, которые использует армия, повреждены

В разведке озвучили долю нефтяных объектов врага, которые были повреждены во время атак дронов на территорию России. Сейчас поражено около трети из всего, что использовали оккупанты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью для подкаста Центра противодействия дезинформации представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова.

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Какая часть российских объектов поражена

Как отметил Юсов, у россиян "регулярно что-то горит", речь идет прежде всего о НПЗ, спиртзаводах или объектах другого назначения. По его словам, удары украинских БпЛА бесспорно влияют на Россию, и об этом свидетельствует статистика, соответствующие данные в открытом доступе.

Треть производства в той или иной степени повреждена, поражена,

– заявил он.

Представитель разведки отметил, что восстановление пораженных объектов является проблемой для оккупантов, ведь это требует прежде всего импортного оборудования, которое врагу сложнее получать из-за санкций, и далеко не все можно завезти "нелегально, или контрабандой".

"Когда мы говорим о НПЗ, это те самые НПЗ, которые заправляют вражескую технику, танки, самолеты и все то, что стреляет, пускает ракеты в сторону Украины. Это те самые НПЗ, которые продают нефтепродукты и финансируют российскую военную агрессию против Украины", – уточнил Юсов.

Кстати, напомним, ночь на 29 ноября массированной атаке беспилотников подверглась нефтебаза "Атлас" в Ростовской области. Известно, что она является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию на временно оккупированных территориях нашего государства.