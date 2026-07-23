Стерненко откровенно ответил, продолжатся ли удары по России после отставки Федорова

Россияне злорадствовали, обсуждая кадровые перестановки в Минобороны, однако дальнобойные удары по России все равно продолжаются. Внутри страны нарастает истерика, ведь под ударом оказываются объекты, которые имеют критически важное значение для российской экономики.

Основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко отметил в эфире 24 Канала, что будущее дальнобойных атак зависит от того, как в дальнейшем будут работать Минобороны и сектор безопасности. Понятно, что новому руководителю Евгению Хмаре нужно время, чтобы наладить работу.

Продолжатся ли удары по России?

Сейчас мы наблюдаем инерционные процессы, которые запустила еще команда Михаила Федорова. Речь идет не только об ударах по России, но и о закупках, поставках беспилотников.

"Если будут изменены правила закупки дронов или поставок средств, то все может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону. Поэтому очень важно, чтобы в Украине был министр обороны, который сможет это обеспечить", – отметил Сергей Стерненко.

Каким будет будущее ударов по России: смотрите видео

Он добавил, что сегодня в Украине есть только исполняющий обязанности министра. Личность Евгения Хмары действительно вызывает большое уважение, он – достойный офицер. Но ему, как и любому другому человеку, понадобится как минимум полгода, чтобы войти в курс дела, наладить рабочие процессы, сформировать команду.

К сожалению, у нас нет этого времени. Война идет здесь и сейчас, а впереди ждут тяжелые испытания,

– подчеркнул Сергей Стерненко.

Напомним, Евгений Хмара сменил на этом посту Михаила Федорова. Он – кадровый военный в звании генерал-майора. До этого он работал в СБУ. Евгений Хмара уже встретился с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Они договорились о совместной работе, обсудили масштабирование ударов и практические шаги по завершению войны.

Ранее Евгений Хмара встречался с Владимиром Зеленским. Президент рассказал, что ожидает от новых руководителей решения проблемы с мобилизацией, в частности с ТЦК, а также закрытия нашего воздушного пространства. Зеленский добавил, что ожидает хорошего взаимодействия между структурами, которого не было у Сирского и Федорова.