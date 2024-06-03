Об этом заявил Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной, передает 24 Канал.
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Разрешение на удары по России
По словам министра иностранных дел, Украина все еще должна придерживаться правил, которые установили союзники.
Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали на самом деле очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в России. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых надо придерживаться. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения,
– пояснил Кулеба.
Стоит отметить, что Маргус Тсахкна также поддержал украинского министра. Он сказал, что позиция Эстонии заключается в том, что Украина имеет право защищаться и бить по целям на территории России.
Дмитрий (Кулеба, – 24 Канал) прав, что недавно принятое решение США, Германии и других стран является движением в правильном направлении,
– сказал Тсахкна на брифинге.
В США разрешили бить по военным целям
- 31 мая Соединенные Штаты Америки разрешили Силам обороны бить по территории России американским оружием, но с определенными ограничениями. Майкл Карпентер, директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США, объяснил, что это решение касается всего региона на Севере, откуда российские военные обстреливают Украину.
- Президент Владимир Зеленский открыто заявил, что Украина намерена использовать западное оружие дальнего действия для ударов по территории России. Президент предположил, что окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от "консенсуса", причем решающее значение имеет позиция Вашингтона.
- Конгрессмены осудили ограничения на использование поставленных США ракет ATACMS. Они убеждены, что для победы Украины в войне нужно позволить использовать предоставленное оружие против любых законных военных целей на территории России, а не только вдоль границы на Харьковщине.