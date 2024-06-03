Об этом заявил Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной, передает 24 Канал.

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Разрешение на удары по России

По словам министра иностранных дел, Украина все еще должна придерживаться правил, которые установили союзники.

Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали на самом деле очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в России. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых надо придерживаться. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения,

– пояснил Кулеба.

Стоит отметить, что Маргус Тсахкна также поддержал украинского министра. Он сказал, что позиция Эстонии заключается в том, что Украина имеет право защищаться и бить по целям на территории России.

Дмитрий (Кулеба, – 24 Канал) прав, что недавно принятое решение США, Германии и других стран является движением в правильном направлении,

– сказал Тсахкна на брифинге.

Обратите внимание! Среди стран, что ранее разрешили использовать свое оружие по целям у России есть: Великобритания, Польша, Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

В США разрешили бить по военным целям