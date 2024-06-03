Про це заявив Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкною, передає 24 Канал.

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Дозвіл на удари по Росії

За словами міністра закордонних справ, Україна все ще має дотримуватися правил, які встановили союзники.

Я можу підтвердити, що наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши обмеження, щоб ми могли бити по цілях в Росії. Це не значить, що ми маємо карт-бланш, є правила, яких треба дотримуватися. Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння,

– пояснив Кулеба.

Варто зазначити, що Маргус Тсахкна також підтримав українського міністра. Він сказав, що позиція Естонії полягає в тому, що Україна має право захищатися і бити по цілях на території Росії.

Дмитро (Кулеба, – 24 Канал) правий, що нещодавно ухвалене рішення США, Німеччини та інших країн є рухом в правильному напрямку,

– сказав Тсахкна на брифінгу.

Зверніть увагу! Серед країн, що раніше дозволили використовувати свою зброю по цілях у Росії є: Велика Британія, Польща, Швеція, Франція, Канада, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.

В США дозволили бити по військових цілях