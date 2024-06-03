Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что тут лучше дождаться таки официального разрешения. Сейчас союзники снимают ограничения по ударам по России, но ставят свои условия.

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Дальность полета Storm Shadow

Как отметил Коваленко, уже известно, что дальность поражения Storm Shadow/SCALP составляет более 250 километров. Но тут есть другие важные нюансы. Они связаны с носителями этих ракет.

Эти ракеты сейчас используют фронтовые бомбардировщики Су-24. Они не являются самыми новейшими. Чем ближе самолеты будут приближаться к границе, тем уязвимее будут для российской ПВО или истребительной авиации. Поэтому Су-24 должны использовать с буфером безопасности,

– сказал Коваленко.

Этот буфер безопасности может составлять около 50 – 100 километров от границы с Россией. На таком расстоянии самолеты будут более-менее в безопасности. Так наше государство сможет применять дальнобойные ракеты на 100 – 150 километров вглубь территории России.

Этого будет достаточно, чтобы уничтожать военные объекты оккупантов не только в ближней тыловой зоне. Это касается как аэродромов, командных пунктов, транзитных узлов, складов с боеприпасами, воинских частей и т.п. Такие удары повлияют на возможность проведения наступательных операций оккупантов вдоль границы с Украиной.

Удары по России: кратко