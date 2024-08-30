"Украинцы воюют только одной рукой": в Эстонии обратились к Западу с мощным заявлением

Ряд союзников позволили Украине использовать свое оружие по России. В то же время сохраняется строгое вето на удары дальнобойным вооружением. В Таллинне призвали Запад снять эти ограничения.

Украина продемонстрировала мужество, начав наступление на Курскую область России. Впрочем, украинская армия пока "воюет только одной рукой" из-за запрета союзников бить их оружием по территории России. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур накануне неформальной встречи руководителей Минобороны в Брюсселе, передает 24 Канал.

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Разрешение на удары по России

Ханно Певкур призвал дать украинцам возможность использовать все переданные системы вооружения, ракеты и боеприпасы.

Украина должна иметь все возможности. Нельзя выходить на боксерский ринг с одной рукой. Потому что когда твой соперник использует и перчатки, и обе руки, очень трудно боксировать только одной рукой,

- сказал министр обороны Эстонии.

Расширение учений украинских воинов

Кроме разрешения на использование оружия, Украина нуждается в еще больше натренированных бойцов. По словам Певкура, Россия будет давить на Украину осенью, перед вторым Саммитом мира, чтобы разрушить украинскую инфраструктуру. Поэтому ЕС хочет увеличить масштабы тренировки украинских военных.

Однако, пока министры не достигли консенсуса - будут ли учения проходить на территории Украины. Ханно Певкур считает, что в таком формате есть риски и для самих инструкторов, однако, тренировки можно проводить для бойцов в области разминирования.

Призыв к Будапешту

Эстонский министр также обратился к Венгрии, которая продолжает блокировать транши из Европейского фонда мира. Он надеется, что до конца председательства в Совете ЕС Будапешт таки разблокирует эти средства.

"Европейский фонд мира - это даже не о деньгах для Украины, это деньги европейских налогоплательщиков. Не понимаю этой блокировки и очень надеюсь, что во время этого президентства они отменят его", - сказал Певкур.

К слову, президент Зеленский, комментируя обстрел Харькова, в очередной раз призвал партнеров принять "дальнобойное решение".