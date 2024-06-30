Понимаем, что победа становится ближе, – военный об эффективности ударов по России

Силы обороны Украины начали активно использовать беспилотники, чтобы бить по территории России. Важно, чтобы партнеры предоставили разрешение бить своим высокоточным оружием по территории страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что бить надо по аэродромам, откуда поднимаются вражеские самолеты и применяют авиабомбы и ракеты по мирным украинским городам. А также другие военные базы и объекты, которые "накачивают" российский бюджет, из которого спонсируют ВПК.

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Почему важно бить по России

"Силы обороны, в частности наше подразделение, начали применять беспилотники по территории России. Очень важно бороться с причиной, врага надо бить на его территории, потому что когда он перешел линию государственной границы, то мы уже боремся с последствиями", – объяснил военный.

Он убежден, что со временем партнеры таки примут решение о разрешении Украине бить западным высокоточным оружием по территории России. На это повлияет положительная динамика на поле боя.

В чем разница между ударами по оккупированным территориям и по России

Военный отметил, что на территории России враг смог сформировать мощную систему противовоздушной обороны, в частности средствами радиоэлектронной борьбы. Дело в том, что, например, по временно оккупированным территориям огневое поражение проводилось постоянно, поэтому россияне постоянно перемещали свою технику.

В то же время на территории России противник понимал, что, за исключением беспилотников, их ничего не поразит, поэтому смог создать достаточно мощную систему ПВО, радиоэлектронной борьбы и закрыть направление.

Но шаг за шагом эта техника противника также начала гореть. По ощущениям должен сказать, что нет чего-то такого внутреннего, что мы работаем по территории России. Есть ощущение всегда постоянное и положительное, когда уничтожаем или живую силу противника, или технику. Потому что с каждой единицей, с каждым военным России мы понимаем, что победа становится ближе,

– подчеркнул Федоренко.

Так, чем больше техники и живой силы противника Силы обороны уничтожат на территории России, тем меньше их придет на территорию Украины.