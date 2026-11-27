Украина продолжает наносить удары в ответ на российские атаки. За последнюю неделю украинские Силы обороны поразили ряд объектов в различных регионах России, в частности нефтяную инфраструктуру, предприятия по производству взрывчатых веществ, военные аэродромы и самолеты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях 27 ноября.

Где украинские силы нанесли удары?

По словам президента, результаты украинских операций зафиксированы в Самарском, Нижегородском, Краснодарском, Ростовском, Волгоградском, Ставропольском, Брянском, Пермском и Тульском регионах России. Также под ударами оказались объекты в Башкортостане и Татарстане, а также в акватории Черного моря.

Зеленский отметил, что украинская дальнобойность достигла российских нефтяных объектов, предприятий, задействованных в производстве взрывчатки, и других мощностей, работающих на нужды войны. Кроме того, были поражены военные аэродромы и самолеты.

Дальнобойные удары по территории России: смотрите видео

Президент поблагодарил все подразделения Сил обороны и безопасности Украины за проведенные операции, назвав их "кинетическими санкциями" против агрессора.

Глава государства подчеркнул, что Украина справедливо отвечает на каждый российский удар, и поблагодарил военных за точность этих ответов. Он также напомнил, что у России было много возможностей для деэскалации и прекращения войны, однако она продолжила агрессию.