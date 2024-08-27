Олимпиада прошла, а пинг-понг остался, – Зеленский о переговорах о дальнобойных ударах

Украина продолжает бороться за свое право на применение дальнобойного оружия для ударов по России. Впрочем, похоже, западные партнеры боятся эскалации конфликта и не дают соответствующего разрешения.

К тому же они пытаются вообще избегать этого вопроса. Об этом рассказал президент Зеленский во время брифинга во вторник, 27 августа, передает 24 Канал.

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"Олимпиада прошла, а пинг-понг остался"

Владимир Зеленский рассказал, что неоднократно поднимал этот вопрос с западными партнерами. Впрочем, они неохотно ведут эти разговоры.

Стараются не говорить со мной об этом, а я поднимаю этот вопрос... Олимпиада прошла, а пинг-понг остался,

– сказал президент Украины.

Так он натянул на дипломатические "игры" в переговорах с Западом.

К слову, в США на днях таки снова заговорили о снятии запрета на удары вглубь России. Впрочем, заявили, что будут делать это непублично.

"Продолжим говорить с украинцами, но делать это в частном порядке", – сказали там, заметив, что пока никаких изменений в их политике по этому вопросу нет.