Шольц отверг просьбу Украины отменить ограничения на использование западного оружия

Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на использование западного оружия. Однако канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита НАТО в Вашингтоне отверг это предложение.

Шольц продолжает настаивать на том, что нельзя допустить перерастания войны в Украине в войну между Россией и НАТО.

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Шольц отверг призыв Зеленского

Олаф Шольц в очередной раз сказал, что не собирается менять нынешние условия по применению Украиной западного оружия по военным целям на территории России.

Никто не собирается менять действующие требования и руководящие принципы – и на то есть веские причины. Наша задача – обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости,

– заявил канцлер ФРГ после завершения саммита НАТО.

В конце мая этого года ряд западных стран, включая Германию, разрешили атаковать западным вооружением военные цели на территории России. Однако речь идет об ударах по ограниченному участку в приграничье.

Такое разрешение дали Канада, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Польша, Эстония, Литва, Латвия и другие государства.

К слову, ранее Джо Байден заявил, что в США не видят необходимости в ударах вглубь России американским дальнобойным оружием. По его словам, удары по Кремлю не будут иметь смысла.