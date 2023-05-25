Об этом 24 Каналу сообщил Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, обязательно Украине продолжат предоставлять необходимое оружие для победы. В том числе и ракеты к F-16, поскольку без них передача истребителей будет бесполезной.

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Президент США Джо Байден, комментируя разрешение на передачу Украины F-16, сказал, что получил от Владимира Зеленского обязательство не использовать эти самолеты для ударов по территории России. Опасения относительно того, что из-за этого Украине не предоставят соответствующие ракеты к F-16 "воздух – земля", несколько безосновательны.

Вопрос ответственности

Украине уже передали Storm Shadow, а это как раз ракеты "воздух – земля" с дальностью 300 километров. Французы планируют передать аналогичные по характеристикам Storm Shadow ракеты SCALP-EG с дальностью 500 километров.

"Немцы со Шведами пытаются впереди Storm Shadow передать Taurus, чтобы мы и ее подсветили в хорошем мире. Потому что, оказалось, Storm Shadow начали покупать в мире, а Taurus – нет. . Но могу и без использования сказать – ракета действительно классная", – рассказал Роман Свитан.

А вот Джо Байден выполняет юридическую задачу. Есть некоторые каноны поведения в международном юридическом поле. И при передаче вооружения передающая его сторона сообщает, что запрещает использование оружия по третьим странам.

Если кто-то (переданным оружием – 24 Канал) начнет пользоваться, то ответственность лежит на стране, которая его использует. Страна-производитель предупредила, все подтвердили. К стране-производителю не будет никаких претензий после таких заявлений,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Однако если западные партнеры действительно будут очень обеспокоены спецификой использования крылатых ракет, то Украина, конечно, к ним прислушается. Ведь мнение наших союзников важнее мнения наших противников.

Роман Свитан о запрете использования ракет по территории России: смотрите видео

F-16 без оружия без смысла

Чтобы поразить военные объекты на территории России, Украина сможет найти возможность и эффективные средства. Однако важнее всего уничтожить военные объекты на временно оккупированных территориях.

Летчик-инструктор объяснил, что для этого необходимы:

истребители F-16;

ракеты "воздух – земля";

управляемые и не управляемые авиационные бомбы;

ракеты "воздух – воздух", а именно AIM-120 AMRAAM с дальностью 180 километров/

Думаю, все это вооружение мы получим. Потому что саму платформу без оружия в нее передавать нет смысла. Самолет F-16 – это стандартная линейка самолетов 4-го поколения, их более десяти таких. "Несокрушимую крепость" и боевое оружие из них делает то вооружение, которое с ними будут передавать,

– заметил Свитан.

F-16 может нести около 120 модификаций видов вооружения. Из этих 120 мы можем использовать все, проведя некоторые тестовые испытания, связанные с производством или модификацией этих видов оружия.

Украина будет плодотворно работать со своими партнерами по всем направлениям, поскольку это взаимовыгодное партнерство.

Передача Украины F-16: важное