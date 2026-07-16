Военный эксперт, основатель общественной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что удары по различным российским судам в Черном и Азовском морях – чрезвычайно смелый шаг. Через порт в том же Новороссийске проходит значительная часть российского экспорта по морю.

У Путина возникла новая проблема

По словам Нарожного, регулярные атаки на суда в Черном море не только наносят удар по российскому экспорту, но и еще больше осложняют ситуацию в Крыму. Сейчас это такой "камень на шее" у Путина, который тянет его в одну сторону.

В Крыму около 3 миллионов населения, с которым нужно что-то делать. Решать вопросы с электричеством, поставками бензина. Думаю, скоро возникнут проблемы с продуктами,

– отметил Нарожный.

Украина создала новые проблемы для Путина: смотрите видео 24 Канала

О сборе урожая в Крыму сейчас вообще не может быть и речи. Вполне вероятно, что из-за проблем с топливом большинство фермерских хозяйств на полуострове обанкротятся.

Эта программа по остановке движения танкеров и зерновозов в Черном и Азовском морях является огромной проблемой для Путина. Ответить на это он фактически не может. Он фактически уже применил все виды вооружения. Это максимальный уровень эскалации, который сейчас возможен со стороны России,

– отметил Нарожный.

Добавим, 14 июля командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что за 9 суток удалось поразить 116 судов.