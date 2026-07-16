Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта"” Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що удари по різних російських суднах в Чорному та Азовському морях – надзвичайно сміливий крок. Через порт в тому ж Новоросійську йде значна частина російського експорту морем.

В Путіна виникла нова проблема

За словами Нарожного, регулярні атаки по суднах в Чорному морі не лише б'ють по російському експорту, але й ще більше ускладнюють ситуацію в Криму. Зараз це такий "камінь на шиї" в Путіна, який тягне його на одно.

В Криму десь 3 мільйони населення, з якими треба щось робити. Вирішувати питання з електрикою, постачанням бензину. Думаю, скоро будуть питання з продуктами,

– зазначив Нарожний.

Україна створила нові проблеми для Путіна: дивіться відео 24 Каналу

Про збір урожаю в Криму взагалі зараз не йдеться. Цілком ймовірно, що через проблеми з паливом більшість фермерських господарств на півострові стануть банкрутами.

Оця програма із зупинки руху танкерів, зерновозів у Чорному та Азовському морях є величезною проблемою для Путіна. Відповісти він тут фактично нічого не може. Він фактично вже всі види озброєння застосовував. Це максимальний рівень ескалації, який зараз може бути з боку Росії,

– зауважив Нарожний.