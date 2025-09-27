Говорится о недовольстве из-за ударов по НПЗ. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что в России уже не работает достаточно большое количество заправок.

Какова причина возможных бунтов в России?

По словам политолога, согласно официальным российским данным, сегодня в России не работают 2,5% заправок из-за украинских ударов по НПЗ. Это примерно 350 заправок, что является большой цифрой.

В некоторых регионах страны-агрессора не работают 14% заправок, а в Крыму и Севастополе – до 50%.

Мы можем сделать осторожный прогноз, что до конца года ситуация станет критической в большинстве европейских регионов России. Это не может не влиять на настроения и мнения граждан России,

– подчеркнул он.

Денисенко предположил, что впоследствии в стране-агрессоре возрастет доля населения, которая будет считать, что войну нужно завершать. Однако это не будет революция, которая дойдет до Москвы.

Что касается уличных бунтов – если действительно события будут разворачиваться как и сейчас, их мы сможем увидеть во многих регионах европейской части России. Между тем Кремль не будет знать, как на них реагировать.

К каким еще ужасным последствиям для России приводят удары по НПЗ?