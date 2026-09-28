Как отметил в эфире 24 Канала дипломат и бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, украинские беспилотники регулярно наносят результативные удары по стратегическим объектам на территории противника. В частности, Силы беспилотных систем уже успешно поразили Ильский, Куйбышевский, Пермский и Новошахтинский нефтеперерабатывающие заводы. Из-за такой интенсивности атак российский диктатор Владимир Путин был вынужден возложить ответственность за защиту этих предприятий на частный бизнес.

Почему россияне не бунтуют

Только в первой половине года российские компании потратили более 440 миллионов рублей на системы противодействия дронам. Однако, несмотря на регулярные взрывы в Брянской, Ростовской и Воронежской областях, местное население ограничивается лишь жалобами в социальных сетях. Люди жалуются и риторически спрашивают, когда исчезнет их руководство, но на улицы не выходят.

Это подавленный, напуганный народ, которому не хватает очень важного качества – достоинства. Если у тебя нет достоинства, по тебе могут ходить вдоль и поперек. Ты все равно терпела и будешь терпеть все, что угодно,

– Владимир Огрызко, дипломат и бывший глава МИД Украины.

Судьба войны решается на поле боя

Дипломат обратил внимание и на недавние так называемые выборы в России. По его словам, наглые фальсификации и нарисованные результаты правящей партии "Единая Россия" стали очередным доказательством того, что у россиян нет никакой политической воли. В отличие от украинцев, у которых всегда было мощное освободительное движение, граждане РФ способны возмущаться разве что на своих кухнях.

Обратите внимание. Полное интервью с экс-главой МИД Владимиром Огрызко вы можете прочитать на сайте 24 Канала по этой ссылке.

Именно поэтому, убежден экс-министр, рассчитывать на внутренние изменения в стране-агрессоре не стоит. Исход этого противостояния зависит исключительно от уничтожения экономического и военного потенциала врага.

Когда наши Силы обороны доведут дело до того, что российским захватчикам уже не с чего будет платить и нечем наступать – тогда война закончится. Это зависит не от Трампа или кого-то другого, это зависит исключительно от украинского воина,

– Владимир Огрызко, дипломат и бывший глава МИД Украины.

Напомним, ранее мы писали, что отечественные разработки способны полностью парализовать российскую нефтепереработку.