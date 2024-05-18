В Пентагоне рассказали о катастрофических последствиях атак украинских БПЛА по НПЗ в России
Источник:Bloomberg
Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам. В Пентагоне рассказали о последствиях таких атак.
В разведывательной службе Пентагона заявили, что удары украинских БПЛА по российской энергетической инфраструктуре в начале 2024 года привели к выходу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и повысили внутренние цены на топливо. В то же время они имели минимальное влияние на производство электроэнергии.
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Риск для мировых цен на нефть
Потеря некоторых российских нефтеперерабатывающих мощностей заставила внутренние цены вырасти на 20 – 30% к середине марта и привела к прекращению экспорта из-за необходимости сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса.
Чтобы смягчить последствия этих забастовок, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, планировала импортировать из Казахстана, а также отдала приоритет транспортировке нефтепродуктов РЖД, а не другими видами транспорта,
– говорится в сообщении.
Украина, которая полагается на иностранную военную и экономическую помощь под руководством США, увеличивает атаки по НПЗ врага. Хотя атаки на нефтеперерабатывающие заводы направлены на истощение топлива и доходов от экспорта для вооруженных сил Путина, США критикуют их из-за создания риска для мировых цен на нефть.
"Незначительный сбой" в электроснабжении
Нападения на энергетические объекты "привели к незначительному сбою в поставках электроэнергии российским военным и гражданскому населению". Отмечают, что это из-за того, что "Россия имеет надежные генерирующие мощности - третьи по величине в мире - и высокую степень резервирования в ее сети".
Согласно отраслевым данным и информации Международного энергетического агентства, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, который атаковали на днях, был отключен в течение трех месяцев после нападения в конце января и возобновил работу только недавно.
Украинские удары по Черноморскому флоту России с использованием военно-морских дронов "изменили модели операций российского флота". В частности, Черноморский флот России теперь избегает украинского побережья и отводит часть кораблей от основной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.
Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области
- В ночь на 12 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгограда. Ситуацию прокомментировал, в частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поспешил подчеркнуть успешную работу так называемой российской ПВО, но вместе с тем подтвердил, что обломки беспилотников упали на территории НПЗ.
- В общем российские информационные ресурсы обвиняют Украину в этой атаке беспилотных летательных аппаратов. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания. В конце концов, огонь таки удалось обуздать.
- Российское минобороны поспешило заверить, что две цели, а именно ракеты "Точка-У", "уничтожили" ночью над территорией Белгородской области.