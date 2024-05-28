Какие важные цели атакованы в России: генерал армии в отставке назвал их значение
Украинские беспилотники успешно нанесли удар по российским РЛС "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ" на территории России. А вечером 27 мая дрон атаковал российский подмосковный город Балашиха, посеяв немалую панику среди местных. Вообще Подмосковье – важная цель для ВСУ, поскольку там размещено огромное количество различных типов военных объектов стратегического уровня.
Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 каналу, что Вооруженные Силы наносят удары точечно по различным стратегическим объектам уже за 1800 километров от границы с Украиной. По последним данным, была уничтожена сверхмощная и очень дорогая стратегическая радиолокационная станция слежения космического типа, что является конкретным достижением наших спецслужб.
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Не такая уж и защищенная Москва
Николай Маломуж отметил, что такие же удары наносятся и по Татарстану, расположенном в 1600 километрах от границы с Украиной. Подмосковье же – еще одна очень важная цель, которая имеет и морально-политическое значение, поскольку россияне поняли, что Силы обороны достают и бьют уже и туда.
Там есть огромное количество различных типов военных объектов стратегического уровня: мощные бункеры, системы радиолокации, системы космического сопровождения, штабы, которые размещаются на суше в лесах или под землей. И поразить такие цели – означает подорвать обороноспособность врага на стратегическом уровне не только в дальних радиусах действий или прифронтовых зонах, но уже под Москвой.
Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москва защищена на 100%. Оказывается, нет, мы и раньше били, и сейчас бьем по этим конкретным объектам,
– сказал генерал армии в отставке.
Британская газета The Telegraph между тем написала о беспокойстве некоторых западных аналитиков после того, как Силам обороны удалось попасть по РЛС "Воронеж-М" в Орске, а до того – по загоризонтной радиолокационной станции раннего обнаружения "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае.
Аналитики обеспокоены, что Запад может воспринять такие атаки как эскалацию. Однако официальный Запад молчит, ведь удары были нанесены украинскими беспилотниками, а не западным оружием.
Без РЛС россияне "слепые"
Что касается поражений по вражеским РЛС, Николай Маломуж отметил, что Путин неоднократно говорил, что самый мощный потенциал – это баллистические ракеты дальнего радиуса действия, которые достают до любой точки мира.
Такие ракеты просто так не летают: они должны быть наведены, каким-то образом сопровождаться и заведены до использования боевой части. И сейчас без таких РЛС россияне фактически "слепы".
Ведь не только важно уничтожить ракету в воздухе, а еще не навести ее. Иначе захватчики будут иметь возможность поднять ракету в воздух и нацелить на конкретный объект или конкретный город – Вашингтон, Лондон, Берлин или Киев.
Это может произойти, поэтому удары по таким объектам важны для того, чтобы мы сделали невозможным нанесение ядерных ударов по территории Украины и территории наших партнеров. Поэтому пусть они (западные партнеры – 24 Канал) радуются относительно того, что мы уничтожили еще один пункт наведения прямо на них,
– подчеркнул Николай Маломуж.
По его мнению, Западу выгодно, что Украина своими силами в процессе уничтожения агрессора уничтожала эти системы. Они в первую очередь угрожают западному миру, потому что это нанесение баллистических ракет, которые летят не на наше государство.
Удары по "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ": что известно
- "Воронеж-М" – радиолокационная станция нового поколения. Она является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности, которые обнаруживают космические и аэродинамические объекты, а также баллистические и крылатые ракеты. Она имеет дальность обнаружения целей до 6 тысяч километров.
- Выполняла функцию наводчика, будучи синхронизированной с РЭБ "Тобол" в Калининградской области. Эта РЭБ может глушить GPS-связь в Польше и спутники Starlink в Украине, что неоднократно уже происходило.
- На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, а на снимках за 26 мая их еще не было. Вероятно, что это – следы пожара в результате попадания беспилотников.
- "Воронеж-ДМ" – радиолокационная станция загоризонтного действия, которая расположена вблизи города Армавир. Входит в российскую систему раннего предупреждения о ракетном ударе. Одна такая станция может обеспечивать дальность обнаружения до 6 тысяч километров по горизонту и 7 тысяч километров по вертикали.
- Дроны попали в административные здания для персонала и управления этой РЛС.