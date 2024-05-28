Какие важные цели атакованы в России: генерал армии в отставке назвал их значение

Украинские беспилотники успешно нанесли удар по российским РЛС "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ" на территории России. А вечером 27 мая дрон атаковал российский подмосковный город Балашиха, посеяв немалую панику среди местных. Вообще Подмосковье – важная цель для ВСУ, поскольку там размещено огромное количество различных типов военных объектов стратегического уровня.

Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 каналу, что Вооруженные Силы наносят удары точечно по различным стратегическим объектам уже за 1800 километров от границы с Украиной. По последним данным, была уничтожена сверхмощная и очень дорогая стратегическая радиолокационная станция слежения космического типа, что является конкретным достижением наших спецслужб.

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Не такая уж и защищенная Москва

Николай Маломуж отметил, что такие же удары наносятся и по Татарстану, расположенном в 1600 километрах от границы с Украиной. Подмосковье же – еще одна очень важная цель, которая имеет и морально-политическое значение, поскольку россияне поняли, что Силы обороны достают и бьют уже и туда.

Там есть огромное количество различных типов военных объектов стратегического уровня: мощные бункеры, системы радиолокации, системы космического сопровождения, штабы, которые размещаются на суше в лесах или под землей. И поразить такие цели – означает подорвать обороноспособность врага на стратегическом уровне не только в дальних радиусах действий или прифронтовых зонах, но уже под Москвой.

Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москва защищена на 100%. Оказывается, нет, мы и раньше били, и сейчас бьем по этим конкретным объектам,

– сказал генерал армии в отставке.

Британская газета The Telegraph между тем написала о беспокойстве некоторых западных аналитиков после того, как Силам обороны удалось попасть по РЛС "Воронеж-М" в Орске, а до того – по загоризонтной радиолокационной станции раннего обнаружения "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае.

Аналитики обеспокоены, что Запад может воспринять такие атаки как эскалацию. Однако официальный Запад молчит, ведь удары были нанесены украинскими беспилотниками, а не западным оружием.

Без РЛС россияне "слепые"

Что касается поражений по вражеским РЛС, Николай Маломуж отметил, что Путин неоднократно говорил, что самый мощный потенциал – это баллистические ракеты дальнего радиуса действия, которые достают до любой точки мира.

Такие ракеты просто так не летают: они должны быть наведены, каким-то образом сопровождаться и заведены до использования боевой части. И сейчас без таких РЛС россияне фактически "слепы".

Ведь не только важно уничтожить ракету в воздухе, а еще не навести ее. Иначе захватчики будут иметь возможность поднять ракету в воздух и нацелить на конкретный объект или конкретный город – Вашингтон, Лондон, Берлин или Киев.

Это может произойти, поэтому удары по таким объектам важны для того, чтобы мы сделали невозможным нанесение ядерных ударов по территории Украины и территории наших партнеров. Поэтому пусть они (западные партнеры – 24 Канал) радуются относительно того, что мы уничтожили еще один пункт наведения прямо на них,

– подчеркнул Николай Маломуж.

По его мнению, Западу выгодно, что Украина своими силами в процессе уничтожения агрессора уничтожала эти системы. Они в первую очередь угрожают западному миру, потому что это нанесение баллистических ракет, которые летят не на наше государство.

Удары по "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ": что известно