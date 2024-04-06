Удары по российскому тылу: военный обозреватель предположил, какими могут быть последствия

В России взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефтепродукты к танкерам. Это важный объект для страны-агрессора.

Кроме экономического ущерба, такие действия отвлекают военные силы и это важный аспект. О чем 24 Каналу отметил военный обозреватель Давид Шарп.

Смотрите также В России взорвали трубопровод, которым перекачивали нефтепродукты к танкерам, – ГУР

"То есть ресурсы, которые могли пойти, грубо говоря, на захват каких-то территорий, они идут на другое. И это всегда полезно", – сказал Шарп.

Россия получает убытки

В ночь на 5 апреля произошли удары дронов в Ростовской области, а также в городах Воронеж, Курск, Ейск и Энгельс. В частности, в Морозовском, что в Ростовской области, атакован аэродром.

"Такой подход, который называется "классика жанра". И к этому надо идти. Удары по приоритетным военным целям наносят серьезный ущерб противнику. Это заставляет даже перебазировать авиацию, если есть большая опасность. Усиливать охрану тех же аэродромов, а значит отвлекать ресурсы", – добавил военный обозреватель.

Более того – факт того, что дроны могут преодолевать около 100 километров – демонстрация возможностей. То есть есть ресурс для массового производства такого рода оружия.

Что известно об атаках на Россию: последние новости